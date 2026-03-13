Conversan telefónicamente cancilleres de Rusia y Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo una conversación telefónica este jueves con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, informó la Cancillería rusa, y durante el contacto, que tuvo lugar por iniciativa de la parte cubana, los cancilleres abordaron varios temas cruciales de las relaciones bilaterales y de la agenda internacional.

«Lavrov reafirmó la postura de principio respecto a la inaceptabilidad de la presión económica y política que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Se expresó un apoyo decidido al pueblo cubano en la defensa de la soberanía estatal y el derecho a elegir su propio camino de desarrollo», dice el comunicado citado por RT.

Los ministros también consideraron el calendario de los próximos contactos ruso-cubanos, incluida la próxima 23ra. reunión de la Comisión intergubernamental sobre de cooperación comercial, económica, científica y técnica.

El 29 de enero, el presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad de ese país y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.