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Conversan telefónicamente cancilleres de Rusia y Cuba
Conversan telefónicamente cancilleres de Rusia y Cuba.

Conversan telefónicamente cancilleres de Rusia y Cuba

Tomado de Juventud Rebelde

Viernes, 13 Marzo 2026 14:11

Serguéi Lavrov subrayó «la inaceptabilidad de la presión económica y política que ejerce Estados Unidos sobre Cuba».

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo una conversación telefónica este jueves con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, informó la Cancillería rusa, y durante el contacto, que tuvo lugar por iniciativa de la parte cubana, los cancilleres abordaron varios temas cruciales de las relaciones bilaterales y de la agenda internacional.

«Lavrov reafirmó la postura de principio respecto a la inaceptabilidad de la presión económica y política que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Se expresó un apoyo decidido al pueblo cubano en la defensa de la soberanía estatal y el derecho a elegir su propio camino de desarrollo», dice el comunicado citado por RT.

Los ministros también consideraron el calendario de los próximos contactos ruso-cubanos, incluida la próxima 23ra. reunión de la Comisión intergubernamental sobre de cooperación comercial, económica, científica y técnica.

El 29 de enero, el presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad de ese país y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.