Continúa la batalla en Venezuela por la verdad (+Audio)

En Venezuela continúa la batalla por sacar a la luz toda la verdad, y defender, por encima de todo, la paz y estabilidad ante los intentos de instaurar un golpe de estado ciberfascista en esta nación, que cada vez más queda descaracterizado y sin argumentos.

Durante esta jornada continúan las audiencias ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de los ex candidatos y representantes de los 38 Partidos involucrados en los comicios, ante un recurso legal interpuesto por Nicolás Maduro para aclarar cada detalle del proceso eleccionario.

Como se ha informado, el ex candidato de la ultraderecha opositora Edmundo González no concurrió a la citación, mientras que Maduro debe asistir este viernes. Precisamente el ex candidato José Brito, de la Organización Primero Venezuela dejó bien clara su postura después de salir de su presentación ante el máximo órgano jurídico.

Brito consideró una irresponsabilidad con la paz del país y con las venezolanas y venezolanas el hecho de que Edmundo González no haya concurrido a las dos audiencias a las que fue citado y señaló que incurre en el delito de rebeldía y contumacia, como se conoce en el Derecho (Tenacidad y dureza en mantener un error, según la Real Academia de la Lengua Española), “mientras que el país busca la paz y estabilidad y racionalidad para encontrar soluciones, pareciera que los que se involucraron en este proceso no tenían la intencionalidad de ir por la vía electoral, sino por el campo insurreccional”, declaró.

Por medio de la red social X, el fiscal general de la República, Tarek William Saab; anunció este miércoles que el Ministerio Público inició una investigación penal contra los responsables de la página web que presenta actas electorales fraudulentas como si fueran auténticas y que causa zozobra en la población.

Dicho portal es auspiciado por la ultraderecha de la oposición venezolana, para desconocer los resultados legítimos y oficiales que fueron publicados por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio, expresa el comunicado. Como delitos figuran la usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración.

También sigue en marcha la Operación Tun Tun, para aprehender a los terroristas que ocasionaron actos violentos en el país, y hasta el momento ya han sido detenidos más de dos mil implicados.

EN VENEZUELA PREVALECERÁ LA LEY Y LA ALEGRÍA

Mientras esto sucede, un hervidero de pueblo está en las calles en respaldo a Nicolás Maduro y por la paz. Precisamente el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, recibió la movilización de agricultores urbanos, productores, campesinos y acuicultores que se concentraron ante el Palacio de Miraflores, a quienes el mandatario reafirmó que en el país prevalecerá la Ley, la Constitución y los poderes públicos.

De igual manera, como parte del inicio del Décimo Sexto Plan Vacacional Mostacho Fest “Nuestra Patria”, desde el Parque Vinicio Adames en el estado Miranda, el Presidente, en diálogo con los auspiciadores de este programa recreativo, destacó a las nuevas generaciones las potencialidades y las actividades a celebrarse en la etapa estival, que llegará a 5 mil puntos del país, auspiciado por 12 mil integrantes del Movimiento de Recreadores y Recreadoras, para el beneficio de más de 4 millones de niñas, niños y jóvenes.

A ellos les dijo Maduro que nadie va a borrar la alegría.

“De norte a sur, de este a oeste, a Venezuela no la para nada ni nadie, trabajando por la paz, la prosperidad, la felicidad, (…) vayan a hacer felices a los jóvenes venezolanos y las familias, nosotros convocamos a la juventud a lo grande, a lo bello, lo hermoso, a la recreación, la cultura, el canto, la rumba, el emprendimiento, a lo bonito, porque esta patria les pertenece a ustedes”, enfatizó.

Así en Venezuela, prosigue la batalla de un país desde todos los frentes para defender su verdad, por la paz y contra el fascismo.