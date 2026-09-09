Consejo de Derechos de la ONU examinará informe sobre el impacto del bloqueo a Cuba

Este miércoles, el Consejo de Derechos de la ONU examinará el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco energético impuestos por el Gobierno de Estados Unidos, en los derechos humanos del pueblo cubano.

En el contexto de su 63er. periodo de sesiones, será presentado a consideración del Consejo el informe con los resultados de la visita oficial a Cuba de la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, que del 11 al 21 de noviembre de 2025 recopiló evidencias de primera mano.

De acuerdo con el Minrex, el informe de la Relatora constituye la primera evaluación en el terreno del impacto del bloqueo contra Cuba, realizado por un mecanismo especializado independiente del Consejo de Derechos Humanos.

El documento dictamina que las medidas coercitivas de Estados Unidos violan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, así como los derechos humanos de los cubanos.

Al mismo tiempo, alerta que las medidas adicionales aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos durante 2026 han recrudecido aún más los impactos humanitarios y económicos de esa política genocida, que llaman a levantar.

Por otra parte, en el texto se reconocen y encomian los esfuerzos sostenidos del Gobierno de Cuba para mitigar los efectos negativos.