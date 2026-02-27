Condenan en México agresión perpetrada en Cuba por lancha de Florida

“Este acto irresponsable y provocador constituye una violación al derecho internacional, a la soberanía y a la paz de un pueblo que ha resistido durante décadas todo tipo de hostilidades”, apuntó la organización en un pronunciamiento.

El Movimiento rechazó cualquier acción que ponga en riesgo la vida de civiles, que busque generar inestabilidad o que pretenda intimidar a la nación cubana.

“Ninguna causa justifica la violencia contra un país soberano. Estas agresiones forman parte de una política de asedio que ha intentado doblegar, sin éxito, la voluntad del pueblo cubano”, denunció.

Reivindicó el derecho legítimo de Cuba a defender su integridad territorial y su soberanía, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.

“Defenderse no puede catalogarse como agresión, es un acto de dignidad y de responsabilidad frente a provocaciones externas”, agregó la organización al exhortar a la comunidad internacional a no guardar silencio ante acciones que amenazan la estabilidad regional.

“La paz en el Caribe se construye con respeto mutuo, no con provocaciones. Reiteramos nuestra solidaridad inquebrantable con el pueblo y el gobierno de Cuba. Frente a la agresión, más unidad. Frente a la provocación, más dignidad. Frente al odio, más solidaridad. ¡Cuba no está sola!”, expresó.

El Ministerio del Interior de la isla refirió el miércoles que una lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH fue neutralizada en la zona noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio de Corralillo, en la central provincia de Villa Clara.

La embarcación transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de seis de sus ocupantes, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

Durante la operación se hallaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Como consecuencia del enfrentamiento, iniciado por los individuos de la lancha infractora, todos cubanos residentes en Estados Unidos, resultaron abatidos cuatro agresores y otros seis fueron heridos, mientras que el comandante de la embarcación de la isla resultó lesionado.