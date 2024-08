Concurre Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (+Audio)

Ante la prensa nacional e internacional acreditada, Maduro insistió en que llegaba al máximo órgano de justicia del país como un ciudadano más y al amparo de la Constitución, con todos los documentos requeridos, y dispuesto a responder las preguntas realizadas por los magistrados.

“He asistido a la citación judicial, me he despojado de la figura de jefe de Estado y de cualquier investidura. Solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros, que acudió a la citación, por la paz, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad”, significó.

Por otra parte subrayó: “He respondido el interrogatorio que de manera legal se me hace y no he rehuido a ninguna pregunta que han hecho los magistrados”.

Y manifestó el Presidente: “He dado la cara al pueblo y a las instituciones. Han sido citados 38 partidos políticos, todos los jefes y representantes han cumplido estrictamente, y han respondido el interrogatorio en el expediente judicial”.

El Jefe de Estado explicó que en este recurso electoral contencioso, presentado por él para aclarar cada detalle de los comicios, concurrieron al Tribunal Supremo representantes de los 38 Partidos que se involucraron en la contienda electoral, y nueve de diez candidatos, solo un candidato de la ultraderecha, Edmundo González se negó a dar la cara, aseveró.

Recordó que de las 31 elecciones en 25 años, las fuerzas políticas de la Revolución Bolivariana han obtenido el triunfo en 29 elecciones en distintas coyunturas, “hemos perdido con dos y no salimos a quemar opositores”, enfatizó.

Ante la matriz de un supuesto fraude electoral, el mandatario nacional denunció que el 83 por ciento de los documentos presentados por la ultraderecha en un portal web diseñado en el Reino Unido son falsos, y esta documentación no fue llevada al Tribunal Supremo de Justicia.

En referencia a las maniobras de la ultraderecha, insistió: “Nosotros les abrimos las puertas, fuimos a Barbados, a Qatar, (donde se habían firmado acuerdos) hablamos con sus amos de los Estados Unidos, pero ellos no respetaron ningún acuerdo, ni los de Barbados ni los de Qatar y no respetaron ninguna ley electoral venezolana, lo que hicieron en la campaña fue crear violencia, nosotros les decimos que cumplan las reglas, con la Constitución”.

En contraposición, las fuerzas que representan el legado del Comandante Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tienen la experiencia, maquinaria, y la organización para llevar procesos electorales, y tener recabados todos los documentos que fueron entregados en la audiencia de la Sala Electoral.

Maduro abordó otros asuntos de la agenda internacional como el comunicado conjunto de Colombia, Brasil y México, las relaciones con Estados Unidos, las cuales catalogó de muy difíciles, porque hay un vacío de poder en la nación norteña, además de referirse a las recientes declaraciones del Presidente de Panamá sobre Venezuela. Reiteró que el país está dispuesto a dialogar, pero siempre con el respeto a la soberanía y la autodeterminación.

“Siempre estamos listos para hablar con Estados Unidos, y nuestro destino debe ser entendernos. No pueden seguir dando la batuta a la ultraderecha”, dijo.

El Presidente bolivariano también anunció que seguirá promoviendo el diálogo con todas las fuerzas políticas del país en nombre de la paz, prosperidad y estabilidad del país.

Este diálogo se hará en varias dimensiones, económica, social, política, religiosa y moral, para salvaguardar la identidad.

En cuanto a la violencia generada por las “guarimbas”, el Presidente Maduro afirmó que el 90 % de los responsables están capturados.

“Una cosa es la lucha pacífica y otra es que causen daño al pueblo venezolano, las “guarimbas” destruyeron hospitales, estatuas simbólicas, buses, sedes del CLAP (almacenes de alimentos que se entregan a la población), ataques a civiles, a guardias nacionales y policías, esa gente criminal está convicta por todo el daño que hicieron. Y les digo, acá no va a venir ni ningún gringo a mandar a Venezuela, nosotros no somos títeres de nadie”.

El Presidente hizo un llamado a la paz y rechazó cualquier injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela, mientras, subrayó que el pueblo anhela la prosperidad y la construcción económica y social del país.

Luego de tres intensas sesiones de trabajo, la sala electoral del tribunal supremo de justicia concluyó las audiencias este viernes con la presentación además de Maduro, de representantes de los Partidos, entre ellos el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, así como los ex candidatos Benjamín Rausseo y Enrique Márquez.