Comenzó en Venezuela Festival Mundial de la Internacional Antifascista “Por un nuevo mundo” (+Audio)

En la inauguración, la Vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio la bienvenida a los invitados y agradeció el acompañamiento al Presidente Nicolás Maduro en el histórico acto de juramentación que tendrá lugar este 10 de enero.

“Es la hora que ha convocado la humanidad para, unidos, luchar contra el fascismo, no hay otro momento, no hay un mañana porque si lo postergamos para mañana quizás no haya humanidad, no haya pueblos”, señaló.

La Vicepresidenta significó la respuesta del pueblo que inunda con una marea roja las calles de Caracas y de todos los estados del país en apoyo a Nicolás Maduro y por la paz, mientras que nuevamente, la derecha fracasó en su convocatoria cargada de mentiras y de odio para marchar en contra del Presidente electo democráticamente.

“Ahí está el pueblo venezolano, salen con felicidad a marchar por su Presidente, cada venezolano o venezolana que marcha lo hace contra el fascismo, lo hace por la paz, por la tranquilidad, por la democracia, la felicidad social”, aseveró.

Más adelante enfatizó “La tumba del fascismo en América Latina va a ser en Venezuela, cavaremos aquí esa tumba para que nunca más se atrevan a pretender apoderarse de la vida y privatizar la vida de los seres humanos en nuestro continente”.

Delcy Rodríguez también se refirió a la defensa de las causas justas del mundo, como los derechos del pueblo palestino, y tuvo palabras de homenaje para el pueblo cubano.

“Nuestro reconocimiento a Cuba, que ha protagonizado décadas de resistencia heroica, dignidad, moral en alto, con una claridad histórica forjada en el pensamiento de Martí con la conducción histórica del Comandante en Jefe Fidel Castro que nos sigue señalando el rumbo a los pueblos del mundo, esas décadas de resistencia de Cuba han alimentado también este movimiento internacional antifascista, Cuba es referencia de la resistencia de un pueblo”, exclamó.

La inauguración estuvo encabezada además por el canciller de la República Yván Gil y otros dirigentes del Gobierno y estado venezolanos.

Esta cita, la cuarta que se realiza en Venezuela en los últimos meses vuelve a convertir a la nación bolivariana en la capital mundial del antifascismo en defensa de las causas justas, precisamente cuando este diez de enero tendrá lugar el acto de investidura de Maduro, electo democráticamente, en momentos en que «esta patria es objeto de agresiones de la ultraderecha nacional e internacional que intenta, por disímiles vías, subvertir la Revolución Bolivariana y lacerar la paz, tranquilidad y estabilidad del país”.

El Festival se extenderá hasta este sábado 11 de enero y entre sus actividades se prevé el Foro “Continuidad de la Revolución Bolivariana, lucha antifascista y multipolaridad”, así como la instalación en paralelo del Tercer Congreso Internacional de Comunicación con ocho festivales sectoriales, entre ellos Mujeres en la lucha antifascista, Juventud y estudiantes, trabajadores en resistencia, pueblos originarios y lucha contra el fascismo, parlamentarismo social hacia la implementación de las leyes antifascistas, y además, tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo.

También se efectuará el Congreso Internacional de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, así como reuniones del Consejo de Movimientos sociales del ALBA y del Grupo de Trabajo para el Alba Cultural.

De igual manera se prevé la conferencia magistral “La diplomacia bolivariana de los pueblos, un escudo frente al fascismo”.

La delegación cubana que participa en el evento está integrada por unos cien representantes de todos los sectores de la sociedad y precisamente como preámbulo de este festival en el Panteón Nacional se colocó una ofrenda floral ante el Mausoleo donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, ceremonia dedicada al aniversario 66 del triunfo de la Revolución, y presidida por Emilio Lozada, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Ana María Mary Machado, Vicepresidenta de la Asamblea nacional y del Consejo de Estado, el canciller Yván Gil, así como el Embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera.

Escuche, además, la versión sonora de este reporte…