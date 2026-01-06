Colaboradores médicos cubanos en Venezuela permanecen seguros

El jefe de la misión, doctor Yuleyvis Martínez Carmona, afirmó en declaraciones al periodista cubano Raúl Rodríguez Peña, difundidas en el Noticiero del Mediodía que todos los profesionales de la salud están en buen estado y continúan resguardados, mientras las infraestructuras sanitarias mantienen plena operatividad.

Martínez Carmona precisó que los Centros Diagnósticos Integrales, las Salas de Rehabilitación Integral y los consultorios médicos populares no sufrieron daños, por lo que el servicio asistencial se mantiene garantizado.

Los impactos se registraron en los estados de Miranda, La Guaira, Distrito Capital y una zona de Aragua, mientras en el resto del país la vida transcurre con normalidad y los colaboradores han retomado sus labores asistenciales.

El directivo destacó la disciplina de la brigada, que cumplió estrictamente los protocolos de seguridad establecidos, lo cual permitió preservar la integridad de los profesionales y asegurar la continuidad de la atención médica.

Según el jefe de misión, la mayoría de los colaboradores ha mantenido comunicación con sus familias en Cuba, transmitiendo tranquilidad y confirmando que se encuentran protegidos.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba sostuvieron intercambios directos con los profesionales en Venezuela, lo que contribuyó a elevar el estado de ánimo y garantizar confianza en el cumplimiento de la misión.

La brigada médica cubana, presente en los 24 estados del país sudamericano, reafirmó su compromiso de continuar apoyando al pueblo venezolano en las labores de salud pública.