Claudia Sheinbaum ratifica el apoyo de México a Cuba

«La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (impuesto por Estados Unidos). Entonces, independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba», enfatizó.

Sheinbaum respondió así a una pregunta sobre el envío de petróleo a nuestra nación, asediada desde hace más de 60 años por un cerco económico, comercial y financiero aplicado por Washington, que constituye a juicio de expertos el principal obstáculo al desarrollo de la isla.

Al mencionar la cooperación energética y las visitas de líderes de Cuba a México y viceversa durante décadas, sin importar el signo político de los mandatarios en esta nación norteamericana, la jefa del Ejecutivo recalcó que los vínculos con el país antillano no son algo nuevo.

«No es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba», apuntó al reiterar la soberanía de México y mencionar que se da continuidad a una serie de apoyos que ha brindado históricamente su nación a la isla.

El jueves último, Sheinbaum afirmó que la posición de México con respecto a Cuba se mantendrá, «como se ha mantenido desde (el exmandatario Adolfo) López Mateos (1958-1964)».

La dignataria señaló que este ha sido un tema permanente en la relación México-Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 y refirió que el nexo con la isla «siempre ha sido una diferencia» entre las administraciones de los dos países vecinos.

«Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir», dijo en relación al bloqueo.

De acuerdo con los más recientes datos, el cerco estadounidense contra el país antillano causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Solo en el sector de la salud esa política dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

El pasado 29 de octubre, Cuba logró una nueva victoria en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin de ese cerco.

