Cierra el estrecho de Ormuz ante ataques de Israel en el Líbano

En un comunicado citado por medios iraníes, el organismo militar justifica la medida por el "flagrante incumplimiento y violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del acuerdo de alto el fuego" y "en respuesta a las continuas e implacables violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano".

Al mismo tiempo, denuncia que las fuerzas israelíes no se han retirado del sur del país árabe. Advierte, además, que este cierre constituye el "primer paso en respuesta al incumplimiento del pacto" y que, si prosiguen las agresiones, "se planificarán y tomarán medidas adicionales".

Paralelamente, el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, informó que una delegación viajará a Suiza para dar seguimiento al asunto y exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte.

En las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado públicamente la intensidad de las acciones militares de Tel Aviv en el país árabe, en medio de los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un acuerdo inicial de paz entre Washington y Teherán, que finalmente fue firmado este miércoles.

Reportan 30 fallecidos tras brutal agresión israelí contra el sur del Líbano

La brutal agresión israelí de hoy contra el sur del Líbano, particularmente en el distrito de Nabatieh y en Qennarit, en el distrito de Saida, ha dejado al menos 30 muertos y 48 heridos.

En concreto, la Autoridad Islámica de Salud - Defensa Civil anunció un balance preliminar de 25 muertos y 35 heridos en el distrito de Nabatieh, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del Líbano anunció, en un balance preliminar, que la agresión israelí contra Qennarit, en el distrito de Saida, ha dejado 7 mártires y 11 heridos, entre ellos 5 niños y 5 mujeres.