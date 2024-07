Cierra Campaña electoral en Venezuela de cara a los comicios presidenciales (+Audio)

Así se cumple lo estipulado en el cronograma pautado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los diez candidatos han sido acompañados y apoyados por sus seguidores durante sus recorridos, en absoluto respeto a la democracia.

Nicolás Maduro Moros, quien lleva el respaldo de la mayoría de los venezolanos, de acuerdo con las distintas encuestas realizadas, es el candidato por el Gran Polo Patriótico, con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras doce organizaciones políticas.

Al caer la noche, en una multitudinaria concentración en Caracas, el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, aseguró que el pueblo ha resistido a la peor agresión porque ama la Patria y tiene fe en la revolución.

La melodía de Chávez corazón del pueblo, vibró en toda la capital, en un canto de pueblo.

“Caracas, lo volvimos a hacer, otra vez en las calles de punta a punta, por las avenidas y las autopistas de la capital de la República”, dijo el candidato a la reelección.

Más adelante reafirmó: “Ustedes son mi ejemplo, inspiración y fuerza para enfrentar todo lo que hemos pasado. Hoy el pueblo está de pie y listo para la Gran Victoria del 28 de julio”.

Calificó la campaña de “admirable, heroica, creativa, alegre, festiva y propositiva”, en la que se ha logrado unir a todas las fuerzas del pueblo.

Más adelante aseguró que solo la Revolución Bolivariana garantiza el camino del crecimiento económico y la paz y citó como ejemplos el abastecimiento del país con producción nacional, así como el cese de la hiperinflación y el otorgamiento de créditos a los emprendedores.

Vaticinó que “en Venezuela vamos a tener la victoria electoral más grande que jamás se haya visto en esta tierra bolivariana y con el triunfo de Nicolás Maduro, será el triunfo de ustedes, el triunfo de la paz y la tranquilidad”, expresó.

“No he sido, no soy, ni seré jamás títere ni monigote de nadie, ni un presidente débil y manipulable, no le debo en esta vida nada a nadie. Por encima de mí solo hay dos fuerzas, el poder del Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y aquí en la tierra, solo vengo, voy y obedezco a un solo poder, a una sola fuerza, el pueblo noble y aguerrido de Venezuela, soy del pueblo y al pueblo me debo”, acotó.

Maduro aseguró que el 28 de julio será un día bendecido, se decidirá la paz y el desarrollo de los próximos 50 años y aseguró que el 29 de julio, tras su victoria, convocará a un gran diálogo nacional, priorizando los temas económicos, sociales y culturales, un encuentro político inclusivo para desarrollar y fortalecer la democracia.

MENSAJE AL PUEBLO VENEZOLANO

Este jueves el actual Presidente de la República, en horas tempranas, desde el salón presidencial en el Palacio de Miraflores, envió un mensaje a la nación.

“Se acerca el 28 de julio, un día histórico, en el que tenemos un compromiso y un deber: Decidir con mucha conciencia por la Venezuela que soñamos”, dijo.

El Jefe de Estado mostró el plan de las 7T o siete transformaciones para seguir contribuyendo entre todos al futuro de Venezuela.

«Este es el plan que he presentado al pueblo, un plan concebido y escrito desde las calles, junto al pueblo en la más amplia consulta que se haya hecho nunca, es el producto de un encuentro entre todos los sectores, entre venezolanos y venezolanas que somos en definitiva los únicos protagonistas de esta historia», expresó, y a la vez, significó que el proyecto abarca siete dimensiones para impulsar al país.

Explicó que el plan tiene un gran objetivo: Preservar la paz y consolidar un nuevo modelo económico productivo para el bienestar social y para abrirle paso a una nueva civilización, la civilización del amor.

Insistió en la idea de que es preciso soñar en grande y «asumir juntos el privilegio de crear para ti, para él, para ella, para nuestros hijos, nietos y nietas la Venezuela del futuro, diseñando, ejecutando y acelerando los siete grandes cambios, transformaciones para hacer realidad nuestra Venezuela, la Venezuela Potencia», finalizó.

EN ZULIA, CALOR DE PUEBLO

Ante una impresionante manifestación popular, en una marea de seguidores, bajo un sol intenso y calor humano, el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, fue recibido posteriormente por el pueblo en Maracaibo, estado Zulia, en el cierre de campaña donde expresó: “vengo a traer el mensaje de amor”.

Desde el Alto Saladillo, en Maracaibo, el candidato por el Gran Polo Patriótico enumeró programas en beneficio del pueblo como el financiamiento a emprendedores y la construcción de viviendas. “Yo no vengo a prometer, sino a comprometer, porque soy un hombre de palabra”, dijo Maduro.

Visiblemente emocionado y con la espada del Libertador Simón Bolívar en sus manos y en alto, el actual Presidente Nicolás Maduro hizo un juramento ante el pueblo de seguir librando las batallas por el futuro de Venezuela.

Finalmente convocó a festejar en las calles la victoria el próximo domingo.

Tal y como sucedió en los 23 estados venezolanos, se realizaron simultáneamente otras concentraciones en apoyo a los diez candidatos, y casi al anochecer, las calles y principales avenidas de Caracas se inundaron de venezolanas y venezolanos, que acudieron al cierre de campaña junto a Nicolás Maduro, catalogado como el candidato de pueblo y de la paz.