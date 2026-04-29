China califica de “legítima y transparente” su cooperación con Cuba y exige el fin del bloqueo

En respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, quien afirmó que Cuba permite la operación de “adversarios” de Washington cerca de su territorio, Lin Jian fue contundente: “Inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba”.

El vocero chino subrayó que esas medidas “no pueden ocultar” que Washington “ha violado gravemente los derechos de supervivencia y desarrollo” del pueblo cubano, así como “las normas básicas de las relaciones internacionales”. Asimismo, instó a Estados Unidos a “poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión” contra la isla.

Lin Jian reiteró que China “apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y su seguridad”, y subrayó que la cooperación bilateral “es totalmente legítima, transparente y se ajusta al derecho internacional”.

Las recientes acusaciones estadounidenses, que pretenden vincular a la Mayor de las Antillas con supuestas actividades de inteligencia, se producen en un contexto de creciente presión de Washington contra La Habana, que incluye sanciones económicas, advertencias de medidas adicionales y una campaña mediática basada en informes no verificados.

China, que ha denunciado en repetidas ocasiones la “diplomacia coercitiva” de Estados Unidos hacia Cuba, ha manifestado su disposición a seguir apoyando a la isla frente a las amenazas externas, al tiempo que rechaza toda forma de injerencia en los asuntos internos de la nación caribeña.