Cancillería confirman muerte de ciudadanos cubanos durante terremotos en Venezuela

Al ofrecer la información en una publicación en redes sociales, Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), extendió sentidas condolencias a familiares y amigos.

Precisó que esa dirección continúa sin descanso «en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos».

Concluyó su publicación reiterando que cualquier persona que desee ofrecer información de utilidad puede comunicarse con la DGACCRE por el teléfono 7 8321484.

Los cubanos residentes en Venezuela lo pueden hacer a través de los teléfonos del Consulado cubano: 02129914635 / 04123332625

Desde su perfil en la red social X, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior también confirmó el fallecimiento de la menor de edad Vanessa Martínez Rodríguez, a partir de información ofrecida por el padre de ña víctima.



«Familiares, amigos y conocidos han reportado la presunta desaparición de otros 24 ciudadanos cubanos», escribió la funcionaria en su mensaje.



Desde el primer momento, los funcionarios de la Embajada y Consulado en Venezuela, la Asociación de Cubanos Residentes en el país (ACREVEN) y los colaboradores que prestan servicios en la nación bolovariana buscan información con autoridades venezolanas. Además, se visitan hospitales y centros de acogida para conocer situación de nuestros connacionales.



«La información es dispersa, imprecisa y no es posible de manera oficial asegurar las diversas informaciones que se manejan en redes digitales o nos llegan por diversas vías», añadió.



Con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares de las víctimas.





