Canciller cubano sostuvo reuniones de trabajo durante XVIII Cumbre de los BRICS

La XVIII Cumbre de los BRICS dio inicio este sábado 12 de septiembre, en Nueva Delhi, capital de la India. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, encabezó la delegación cubana. Cuba asistió por segundo año consecutivo en su calidad de país socio de este mecanismo de concertación y cooperación del Sur Global.

El Canciller cubano sostuvo una productiva reunión con el Primer Ministro de Vietnam, compañero Le Minh Hung, en el cual destacaron los históricos vínculos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambos países socialistas.

Asimismo, sostuvo encuentros de trabajo con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Con ellos intercambió sobre temas de interés común, los desafíos que enfrentan los países del Sur y las potencialidades políticas y económicas que ofrece el Grupo de países BRICS para sus miembros y socios.

Reiteró la denuncia al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, así como el cerco energético y las amenazas de agresión militar que se ciernen sobre la Isla, y actualizó a las contrapartes de las recientes medidas adoptadas por nuestro Partido y Gobierno para retomar el camino de la recuperación económica.

En los intercambios, se destacó la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales y de aprovechar las potencialidades políticas y económicas del Grupo BRICS.