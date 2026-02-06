Canciller cubano dialoga con miembros de Misión Estatal en China

Durante el conversatorio en la Embajada de la isla en esta capital, los cubanos reafirmaron su compromiso con la Patria y el socialismo.

Rodríguez viajó al gigante asiático en calidad de enviado especial del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno.

Durante su visita dialogó con el canciller chino, Wang Yi, quien subrayó el firme apoyo de China a la isla en la defensa de la soberanía y seguridad nacionales, así como la oposición a la injerencia externa en los asuntos del país caribeño.

El jefe diplomático también enfatizó en la decisión de Beijing de mantenerse junto a La Habana para seguir desarrollando los profundos nexos de amistad y cooperación bilaterales.

Como parte de su agenda, el canciller cubano también se reunió con Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor del país.

Asimismo, dialogó con Liu Haixing, Jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China y ambos subrayaron que los nexos interpartidistas son la piedra angular de las relaciones bilaterales.