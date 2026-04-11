Canciller cubano condena ataques israelíes contra el Líbano

“Condenamos los continuos, crecientes e intensos ataques israelíes contra el Líbano, que han asesinado a más de 1800 libaneses, sólo ayer a más de 300 personas. Israel trata de abortar el cese al fuego de dos semanas para socavar el proceso de negociación, que busca un arreglo duradero y poner fin a la agresión de #EEUU e Israel contra #Irán, violando impunemente el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, y amenazando, constante y conscientemente, la estabilidad y la paz de Oriente Medio”.

Condenamos los continuos, crecientes e intensos ataques israelíes contra el Líbano, que han asesinado a más de 1800 libaneses, sólo ayer a más de 300 personas.



Israel trata de abortar el cese al fuego de dos semanas para socavar el proceso de negociación, que busca un arreglo… pic.twitter.com/LXovNlEYtL — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 10, 2026

La escalada de violencia en la región se ha intensificado en las últimas semanas, con reportes de ataques israelíes que han alcanzado zonas residenciales en Beirut y otras localidades libanesas.

Los ataques se producen a pesar de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado recientemente, que según el gobierno israelí no incluía a Líbano.

Cuba ha mantenido una posición constante de condena a las agresiones israelíes contra la población civil libanesa y palestina, y ha reiterado en múltiples ocasiones su llamado al cese inmediato de las hostilidades y al respeto del derecho internacional en Medio Oriente.A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller cubano denunció que Israel trata de abortar el cese al fuego de dos semanas para socavar el proceso de negociación, que busca un arreglo duradero y poner fin a la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, violando impunemente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y amenazando constante y conscientemente la estabilidad y la paz de Oriente Medio.