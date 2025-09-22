CMHW
Canciller cubano con amplia agenda ante Segmento de Alto Nivel de la ONU
Foto: Tomada de PL.

Tomado de Radio Reloj

Lunes, 22 Septiembre 2025 09:39

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, mantuvo este domingo una amplia agenda en Nueva York antes del comienzo del segmento de alto nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Al frente de la delegación de la Isla para la cita en Naciones Unidas, Rodríguez homenajeó al líder estadounidense Malcolm X, al conmemorarse el centenario de su nacimiento, en una ceremonia en la que estuvieron miembros de la comunidad, representantes de diferentes organizaciones y amigos de Cuba.

En el evento también se escuchó a otros oradores, incluida Ilyasah Shabazz, hija del asesinado defensor de los derechos de los afroamericanos.

Igualmente, el ministro Bruno Rodríguez conversó con jóvenes estadounidenses que se graduaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en La Habana, a los que aseguró que Cuba siempre será su casa.