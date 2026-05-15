Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla participa en Reunión Ministerial de los BRICS

En la sesión inaugural, el canciller denunció la amenaza de agresión militar directa por parte de Estados Unidos. Alertó sobre las impredecibles consecuencias de consumarse un acto de esa naturaleza. También se refirió al impacto del bloqueo al suministro de combustible que enfrenta la isla.

La sesión se tituló "BRICS@20: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad".

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que Cuba participa en el foro, en su condición de país socio del grupo.

Al margen de las plenarias, Rodríguez Parrilla sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Malasia, Sudáfrica y Uganda. La delegación cubana calificó esos encuentros de positivos.

La participación de Cuba en el evento continúa este viernes 15 de mayo. En la sesión "Reformas de la gobernanza global y el sistema multilateral" se abordarán temas prioritarios de la agenda del grupo.

La delegación cubana está integrada, además del canciller, por Juan Carlos Marsán Aguilera, embajador de Cuba en la India.

También por Carlos Miguel Pereira Hernández, director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería.