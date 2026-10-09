Canciller Bruno Rodríguez: A Cuba le asiste la verdad, la razón y el Derecho Internacional

“Sus medidas no solo están dirigidas ilegalmente contra Cuba, sino también contra el resto de la comunidad internacional. Quienes las asumen como legales, se hacen cómplices del castigo colectivo al que EE. UU. está sometiendo al pueblo cubano”, aseveró.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia cubana argumentó que, “el gobierno estadounidense no tiene autoridad alguna para decidir quién puede y quién no comerciar combustibles o cualquier otro producto con Cuba, invertir en nuestro país, ayudar a nuestro pueblo”.

“Tampoco tiene derecho a imponer un bloqueo naval ni un cerco energético –prosiguió–; detener ni revisar embarcaciones en alta mar; bombardear y ejecutar extrajudicialmente a quien “navegue sospechosamente” en aguas internacionales; usurpar recursos y territorios soberanos de otros pueblos”.

“A Cuba le asiste la verdad, la razón y el Derecho Internacional. Al gobierno de EE. UU. no le ampara ni la más grande de sus mentiras y pretextos mendaces”, reiteró Rodríguez Parrilla, en el contexto del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, amplificado con un cerco energético que busca asfixiar al país y provocar un estallido social.