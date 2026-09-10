Califican de extraordinaria colaboración médica de Cuba en Uruguay

El titular de Relaciones Exteriores respondió a un informe del periodista Gabriel Pereyra, en Radio Sarandí, sobre la advertencia de Washington de que Uruguay podría ser incluido en una «lista negra» de países que «contratan mano de obra esclava».

Resulta el pretexto con el que Washington presiona a terceros países que reciben colaboración médica de la isla caribeña.

Según la información, ello implicaría que la Casa Blanca podría suspender la ayuda militar al país sudamericano.

Consultado al respecto, Lubetkin dijo que no se recibió «ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico», aunque reconoció que «este es uno de los tantos temas sobre los que estamos dialogando».

Enfatizó que la experiencia de los médicos oculistas cubanos en Uruguay ha sido extraordinaria.

«Les han dado vista a mucha, mucha gente, fuera de cualquier connotación política y de pensamiento», opinó.

«Las experiencias que son positivas las queremos y las vamos a preservar, naturalmente, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos», refirió el canciller.

Sin embargo, reconoció que con Washington «se dialoga sobre este y otros temas» porque «en la política exterior el diálogo es algo permanente, para ir encontrando y allanando camino cuando hay preocupaciones».

Precisó que este «grupo de profesionales (cubanos) ha hecho cosas muy buenas, y las cosas muy buenas las tenemos que preservar y las vamos a preservar».

Una veintena de profesionales de la salud de Cuba laboran desde el Hospital de Ojos «José Martí», de esta capital, y han devuelto la visión a miles de uruguayos con más de 120 mil intervenciones quirúrgicas, y muchas más consultas.

Los sábados, los galenos cubanos realizan pesquisas en localidades del interior para identificar pacientes y encaminarlos a solucionar sus padecimientos.

Tienen el reconocimiento de la población, intendencias, municipios, organizaciones políticas y sociales, el Banco de Previsión Social y en particular de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu).