Buque español ‘Open Arms’ parte hacia Cuba con toneladas de ayuda luego de tres días en un puerto de Quintana Roo

Históricamente, México ha tenido muy buena relación con Cuba, «ojalá cundiera este ejemplo y se extendiera en otros países», afirmó Óscar Camps, impulsor de la movilización Open Arms, que creó la campaña «Rumbo a Cuba», la cual lleva cientos de toneladas de ayuda humanitaria en medicinas, además de celdas fotovoltaicas que permitirán autosuficiencia energética al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez.

Entrevistado en un muelle de Isla Blanca, Óscar Camps afirmó que no llevan muchas toneladas de material como quisieran, «pero sí que llevamos la poca humanidad que le está quedando a la Unión Europea; está aquí y nos lo han dado los ciudadanos que han podido apoyar esta campaña».

El hombre enumeró algunos de los viajes humanitarios que han realizado: tienen un equipo en Venezuela, con una casa con camas, asistencia médica y psicológica para todo el equipo de topos que está trabajando, entre ellos el mexicano.

En el Mediterránea Central están con otro barco que tienen haciendo rescates, una vez finalice esta misión en Cuba, planearán quizá un segundo envío; en Gaza desembarcaron 200 toneladas de comida en una ocasión junto con la ONG Worldall Central Kitchen del español José Andrés, que está en Estados Unidos.

Afirmó que en Cuba ya los espera el director del hospital pediatrico, el embajador español, algunos de los representantes de las organizaciones que los han apoyado en las campañas y supone que les harán harán un recibimiento.

Cuestionado sobre el sentimiento que genera el presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que «es un genocida», su comportamiento está generando guerras; es un genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza.

«Y bueno, y para mi Trump no merece ningún respeto como líder o como persona, porque vulnera el derecho internacional, vulnera la carta de derechos humanos, se ríe de todos y parece que el mundo sea el tablero de su juego», dijo.

«Lo que se está haciendo en Cuba es un asedio medieval, privar a la población civil de sus hospitales, o sea, encargar cortar energía y dejar hospitales sin luz, que las incubadoras no funcionen, que las máquinas de diálisis, que las neveras, que nada funcione, eso significa perder vidas», añadió.

Lamentó que la mortalidad infantil en esa isla ha aumentado en estas semanas justamente por esa falta de energía y es lo que van a intentar solventar, «aportar nuestro granito de arena y bueno pues a ver si esto genera una corriente de sensibilización y otras organizaciones se apuntan a poder hacer cosas, ¿no? Aunque sean pequeñas».

Dijo que lo importante es levantarse del sofá, salir de la zona de confort y hacer algo. «Y nosotros es lo que podemos hacer con nuestros recursos y con lo que hemos conseguido. Si eso incomoda a algunos gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos, pues que bien, yo creo que la solidaridad y la sociedad civil van de la mano en este proyecto y no podemos dejar a la población de Cuba abandonada, a las personas vulnerables o los enfermos, a gente mayor, a los niños».

Sostuvo que si todo sale como lo planeó, llegarán a Cuba a la hora del gran partido de futbol, la final del mundial, sobre las 4:00 de la tarde si todo va como está previsto, aunque en el mar ya se sabe, el tiempo se dilata.

En días pasados informamos que el barco de la campaña Rumbo a Cuba, primer barco buque de la sociedad civil que cruza el Atlántico para llevar ayuda a ese país, llegó a Cancún, como última escala antes de desembarcar en su destino final, a donde llevará toneladas de ayuda humanitaria en medicina, además de placas fotovoltaicas para asegurar la autosuficiencia energética del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.