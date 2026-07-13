Bruno Rodríguez denuncia reunión maccartista de EE.UU. contra las fuerzas progresistas

Según alertó Bruno, Washington intentará fabricar supuestos peligros atribuidos a fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y a todos los que luchan contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, la intervención y la brutalidad imperialista desatada por el actual gobierno estadounidense.
La reunión ministerial maccartista convocada por el Secretario de Estado de #EEUU para esta semana de julio descansará lógicamente en la mentira.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 13, 2026
Con ella, se intentará fundamentar la existencia de supuestos peligros impulsados por fuerzas progresistas, organizaciones de…
No es un hecho aislado. Es un paso peligroso para restaurar métodos de intimidación política y legitimar nuevas formas de persecución contra quienes defienden la soberanía, la justicia social, la paz y el derecho de los pueblos a decidir su destino.