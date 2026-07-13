Bruno Rodríguez denuncia reunión maccartista de EE.UU. contra las fuerzas progresistas

Según alertó Bruno, Washington intentará fabricar supuestos peligros atribuidos a fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y a todos los que luchan contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, la intervención y la brutalidad imperialista desatada por el actual gobierno estadounidense.

La reunión ministerial maccartista convocada por el Secretario de Estado de #EEUU para esta semana de julio descansará lógicamente en la mentira.



Con ella, se intentará fundamentar la existencia de supuestos peligros impulsados por fuerzas progresistas, organizaciones de… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 13, 2026

No es un hecho aislado. Es un paso peligroso para restaurar métodos de intimidación política y legitimar nuevas formas de persecución contra quienes defienden la soberanía, la justicia social, la paz y el derecho de los pueblos a decidir su destino.