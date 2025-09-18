Arriba Morales Ojeda a Venezuela en visita oficial (+Audio)

Al recibimiento en el aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía en el Estado La Guaira, acudieron Tania Díaz González, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Eduardo Piñate Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Dagoberto Rodríguez Barrera, Embajador Cubano en la tierra de Bolívar.

Durante su estancia en la nación sudamericana Morales Ojeda ratificará el invariable apoyo de la Revolución Cubana y el Partido Comunista de Cuba con el proceso Bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros y su fusión popular-militar-policial. También dará seguimiento al acuerdo de intercambio y cooperación suscrito en agosto de 2023 por ambos partidos.

La delegación cubana está integrada por 11 miembros donde se encuentran además Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe del Departamento Económico Productivo y Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe del departamento de Relaciones Internacionales, entre otros.