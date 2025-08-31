Arriba Díaz-Canel a aeropuerto internacional Noi Bai en Vietnam

Esta visita oficial, junto a la que hará posteriormente a la República Popular China y la República Democrática Popular Laos, corresponde a invitaciones extendidas por sus homólogos.

Participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam; y luego, en el de la la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Cálido y hermoso recibimiento en Hanoi 🇻🇳 a nuestro Presidente @DiazCanelB.



Estuvieron presentes autoridades partidistas, gubernamentales y de la Asociación de Amistad entre ambos países.



Emociona como el pueblo, con banderas vietnamitas y cubanas, acudió a darle la bienvenida. pic.twitter.com/jxUDnzMDVg — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) August 31, 2025

Adicionalmente, sostendrá encuentros con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y también económico.

Las visitas a Vietnam y China tienen una especial significación, al enmarcarse en el contexto del aniversario 65 de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países.

La delegación está compuesta por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.