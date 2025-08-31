CMHW
Arriba Díaz-Canel a aeropuerto internacional Noi Bai en Vietnam
Díaz Canel llega a Vietnam. Foto: Estudios Revolución.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en la noche de este sábado a Vietnam. En el aeropuerto internacional Noi Bai, en Hanoi, el Jefe de Estado fue recibido por el miembro del Buró Político, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, junto a otras autoridades partidistas, gubernamentales y de la Asociación de Amistad entre ambos países.

Esta visita oficial, junto a la que hará posteriormente a la República Popular China y la República Democrática Popular Laos, corresponde a invitaciones extendidas por sus homólogos.

Participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam; y luego, en el de la la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Adicionalmente, sostendrá encuentros con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y también económico.

Las visitas a Vietnam y China tienen una especial significación, al enmarcarse en el contexto del aniversario 65 de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países.

La delegación está compuesta por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.