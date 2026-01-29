Ante las artimañas de Estados Unidos, Cuba recibe respaldo internacional

Frente a las amenazas, la Mayor de las Antillas, que no cede ni en principios ni en posiciones, y mantiene una política exterior de respeto a la soberanía de los pueblos, recibe el respaldo de naciones como Rusia y China, que han apoyado la voluntad de la Isla de defender su derecho a la autodeterminación.

Así lo confirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, quien, en una rueda de prensa, recordó que «Cuba lleva casi 70 años sufriendo el durísimo yugo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto ilegítimamente por Washington», citó RT.

«Al mismo tiempo, Estados Unidos recurre a todo tipo de artimañas para endurecer aún más dicho bloqueo, entre otras cosas, incluyendo a Cuba en la odiosa lista de países patrocinadores del terrorismo», declaró.

Los rumores sobre nuevas medidas de presión, sostuvo, «no pueden sino causar profunda preocupación (…) más aún, cuando los representantes de la Administración estadounidense han proferido en repetidas ocasiones amenazas contra Cuba, incluida su disposición a volar por los aires a todos los que están allí, y han presionado a La Habana para que acepte una especie de acuerdo», señaló Zajárova.

«Esperamos que las publicaciones mencionadas no tengan fundamento. El sentido común debe prevalecer también en Washington», apeló la portavoz. En caso contrario, dijo, se trataría de una «nueva violación flagrante del Derecho Internacional, de anteponer la legislación nacional de Estados Unidos y el régimen de sanciones que ha impuesto a las normas vigentes del Derecho Internacional, de una injerencia inhumana a la dignidad de los ciudadanos cubanos y de provocar una crisis humanitaria en la Isla».

CHINA CONDENÓ HOSTILIDAD DE WASHINGTON

Por su parte, «China está profundamente preocupada y condena enérgicamente las acciones de Estados Unidos», afirmó en conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, al tiempo que llamó a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones contra la Isla.

El vocero instó a EE. UU. a dejar de privar al pueblo cubano de su derecho al desarrollo, así como a cesar las perturbaciones a la paz y la estabilidad de la región latinoamericana.

En sus declaraciones, Guo recordó que la Cancillería cubana ha denunciado recientemente estas medidas, calificándolas como un ataque contra una nación que no es hostil a ningún otro país y como evidencia de que las dificultades económicas que enfrenta Cuba tienen su origen fundamental en las políticas coercitivas de Washington.

El portavoz también destacó la confianza de China en que, con el liderazgo del Partido y del Gobierno cubanos, el pueblo sabrá superar cualquier dificultad que se presente.