ALBA-TCP denuncia “insensato acto de agresión” de buque de EE.UU. contra pesquero venezolano

En un comunicado oficial, el bloque regional denunció que este “acto irresponsable y provocador” ocurrió mientras el pesquero venezolano, “tripulado por nueve pescadores de atún del Caribe, realizaban una faena autorizada en plena Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la República Bolivariana de Venezuela”.

La agresión ocurrió el viernes 12 de septiembre cuando el buque pesquero “Carmen Rosa”, tripulado por nueve pescadores atuneros, navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla.

La Alianza calificó el incidente como una “flagrante violación del Derecho Internacional” que “amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra región”.

En el texto publicado este domingo, el ALBA-TCP exigió “el cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela”.

A su vez, los países miembros reafirmaron “su compromiso inquebrantable de garantizar que la región de América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz y exigen que Estados Unidos se abstenga inmediatamente de llevar a cabo actividades que pongan en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”.

El bloque expresó además su “plena solidaridad con los trabajadores agredidos” y reconoció “la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que con firmeza y dignidad protegió minuto a minuto a sus compatriotas, ratificando su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía y con la paz de la región”.

Este nuevo incidente en aguas del Caribe oriental evidencia la escalada de provocaciones militares por parte de Estados Unidos contra Venezuela, en un claro intento por desestabilizar la paz y la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

El comunicado emitido este domingo se alinea con la declaración de la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, en la que los 10 países miembros de la alianza rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y ratificaron su apoyo al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

El ALBA-TCP es un bloque fundado en 2004 e integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Cristobal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

(Tomado de CubaSí)