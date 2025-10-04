ALBA-TCP denuncia “hostigamiento militar” de EEUU tras incursión de cazas cerca de Venezuela

El organismo regional, a través de una declaración oficial publicada por su secretario ejecutivo, Rander Peña, afirmó que este acto constituye una “flagrante violación de la soberanía del pueblo venezolano y el derecho internacional”. El texto precisa que la incursión ilegal de aeronaves de combate fue detectada a apenas 75 kilómetros de las costas de la República Bolivariana de Venezuela.

En su pronunciamiento, la alianza caracterizó estas acciones como parte de un patrón agresivo: “Estos actos de hostigamiento militar sistemático por parte de la potencia agresora se enmarcan en un patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región, infundir miedo e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial”. Subrayó que esta “grave provocación” no solo atenta contra la soberanía nacional, sino que representa un riesgo directo para la paz y la estabilidad de toda el área.

La declaración del ALBA-TCP advirtió sobre las consecuencias más amplias de estas maniobras, señalando que “vulneran los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre Estados” y, además de generar tensión, “comprometen la seguridad aérea civil y comercial en el Caribe”, creando “riesgos inaceptables para los pueblos de la región”.

La postura del bloque se manifestó con firmeza al declarar que “los países miembros del ALBA-TCP no aceptarán ser tratados como teatro de operaciones militares extranjeras”. Reiteraron su “firme determinación de preservar la independencia y el bienestar de sus naciones frente a toda forma de injerencia externa”. Esta condena se produce después de que Venezuela denunciara formalmente el hecho ante las Naciones Unidas, tras días de rechazo público por el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en las proximidades de su territorio.

A continuación, comunicado íntegro del ALBA-TCP: