Agencia Canadiense de Transporte autorizó a Flair Airlines para vuelos regulares a Cuba

En su decisión, la agencia señala que está satisfecha de que Flair cumpla con todos los requisitos aplicables para operar los vuelos.

La licencia está sujeta a las condiciones establecidas en el Reglamento de Transporte Aéreo.

En la decisión no se incluyeron fechas de lanzamiento ni horarios de vuelo.

Como se ha informado ampliamente, Cuba se enfrenta actualmente a una crisis energética después de que las interrupciones en el suministro de petróleo dejaran a los aeropuertos del país sin combustible para aviones, lo que llevó a las aerolíneas canadienses a suspender sus servicios en febrero.

Ya se han publicado oficialmente las fechas preliminares de reinicio; sin embargo, están sujetas a cambios.

Según se ha informado , Sunwing Vacations y Vacances WestJet Québec tienen previsto reanudar sus operaciones en Cuba, a través de WestJet , el 20 de junio, con paquetes a Varadero (VRA) y Cayo Coco (CCC) desde Toronto, Montreal y la ciudad de Quebec.

Air Transat , en un memorando enviado a los asesores de viajes el mes pasado, reveló que también pospondrá su regreso a Cuba hasta al menos el 20 de junio.

Sin embargo, Air Canada ha pospuesto la reanudación de sus vuelos a Cuba hasta el 1 de noviembre de 2026, alegando problemas operativos persistentes, como cortes de energía y el cierre de hoteles en la isla.