Adicta a Cuba, a la Revolución, a Fidel, a la carrera de Medicina y a la ciencia (+Audio)

“No creo que me imaginase en otra profesión si no fuera médico-nos confiesa– pero si no fuera Doctora, estaría igual en algo asociado al campo de la salud, es como que va conmigo, me corre por las venas, soy de la generación que tuvo la oportunidad de decidir por su vocación y así me he mantenido”, nos afirma Aymara, quien reconoce la influencia de su abuela y sus padres que siempre vieron en ella la posibilidad de desarrollarse en el campo de la salud pública.

La vida la llevó por el sendero de las ciencias de la salud y por la fascinante especialidad de Medicina natural y tradicional.

De su historia profesional nos abunda: “Una vez culminados mis estudios, decido incorporarme en el postgrado en la especialidad de Medicina Natural y Tradicional, por mis resultados me aprobaron un curso en la República Popular China durante quince meses; desde entonces me he mantenido vinculada a las terapias de Medicina Natural y Tradicional y la Medicina General en la atención primaria de salud, por casi 20 años estuve en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a las que les debo mucho en mi formación profesional y académica, formé parte de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo como profesora y asumí la dirección de la docencia, fui vicedecana docente de esa casa de altos estudios”.

Precisamente, en el año 2020, con el inicio de la Covid 19, la dirección de la especialidad en Cuba le comunica la tarea de dirigir el Programa Nacional de Ozonoterapia que se iba a abrir en Venezuela a una petición del Presidente Maduro y que iba a formar parte del protocolo de tratamiento a los pacientes aquejados de Covid 19.

“Y estoy aquí desde julio del 2021, me estremeció pero los médicos cubanos sabemos para qué estamos formados, y siempre hemos respondido ante situaciones excepcionales o de desastres naturales o epidemiológicos, por eso desde julio del 2021 atendimos a pacientes de Covid con excelentes resultados, incluso llevamos casos graves a menos graves, lo logramos en medio de aquellas condiciones tan difíciles”, nos dice.

Aymara se considera una mujer realizada, siente honda satisfacción al ver la obra de ella y de sus colegas, y afirma que en tiempos de Pandemia “todas las decisiones fueron tomadas sobre la práctica, pues de ozonoterapia sabíamos sus potencialidades, pero teníamos poca información de la Covid, lo cual fue un reto, finalmente logramos una aceptación de la población venezolana; reducidas las estadísticas de la Covid 19 nos encomendaron abrir el diapasón a otras especialidades medicas, otras patologías y aquí estamos ahora en ese nuevo empeño”.

En la memoria, el recuerdo de aquellos momentos difíciles en que venció el amor y “lo más difícil fue enfrentarnos a la Covid 19, porque fue algo de lo cual no conocíamos mucho, en una ocasión trabajamos directamente con más de 300 pacientes positivos a la Covid en el Poliedro, el médico y el licenciado en Enfermería se habían contagiado, yo recién había llegado, era muy joven y dirigía un equipo donde era la menor en edad, el Doctor sencillamente me dijo que se iba él para que yo no me enfermara y siguiera conduciendo los procesos, cuando fuimos a recogerlos al Poliedro y vimos salir a nuestros compañeros rompimos los protocolos, los abrazamos, fue una sensación que recibes como alguien que viene de la guerra y está vivo”.

Pero también el honor y la satisfacción del deber cumplido, porque según esta especialista “lo más lindo es apreciar los resultados de mis pacientes, la gratitud, la evolución y es lo más grande que pueda pasar”.

Y así comenzó a avanzar un programa que hoy alcanza grandes dimensiones en Venezuela, y llega hasta las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) dispersas por todo el país.

Según nos especifica “inicialmente comenzamos este programa en la Gran Caracas, se abrieron 17 consultas, eran pocos servicios que se extendían sólo a la capital, Miranda, y La Guaira, y hoy tenemos más de 100 consultas distribuidas en los 24 estados, los resultados han sido satisfactorios, lo dicen las estadísticas, los pacientes, siempre llevamos a la par asistencia médica y docencia”.

Las 118 salas de rehabilitación integral (SRI) abiertas hoy tributan al Centro Científico Nacional de Ozono que abrió en septiembre del 2020, por un decreto firmado por el Presidente Nicolás Maduro, y comienzan las terapias con diversas modalidades en enero del 2021.

Escuche y descargue el audio en nuestro canal:

En esa institución trabajan dos especialistas cubanos, el resto son expertos venezolanos con quienes mantienen excelentes relaciones de trabajo en el equipo como una gran familia. Hoy atienden varios perfiles: alergología, reumatología, procesos oncológicos, ortopedia y traumatología, inmunología, entre otros. Una verdadera escuela y aprendizaje constante.

La Doctora Aymara hoy tiene el gran reto de concluir su Doctorado “para lo cual hoy contamos con un proyecto, un protocolo de formación doctoral aprobado por la Universidad de La Habana, claro que es un reto, es la posibilidad de intentarlo, ahí están los pacientes, las estadísticas, el trabajo del día a día dirá la última palabra si podemos llegar al final de esta tarea y que sirva de incentivo a otros trabajadores y especialistas que se quieran incorporar”.

¿Cómo ve esta mujer cubanísima, amante de la ciencia y de su país?

“Soy una mujer cubana, a quien le toca ser una mujer de ciencia, las condiciones adversas por las que hemos atravesado nos han obligado a crearnos oportunidades, crear vías colaterales para solucionar otros problemas, me considero una mujer cubana adicta a la ciencia, a todo le pongo amor, y siempre con el apoyo de la familia, ahí están mi esposo, mis hijas, mis padres y soy adicta a la imagen de Fidel Castro, así con esas convicciones he transitado por mi vida profesional”.