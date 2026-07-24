Bolívar y el desafío de la integración latinoamericana (+Audio)

El 24 de julio de 1783 nació en Caracas Simón Bolívar. El Libertador no solo comandó batallas decisivas, también trazó el mapa político de una América que imaginó unida, sin fracturas ni fronteras que dividieran lo que la geografía y la historia habían juntado.

Por eso, desde 1993, esta misma fecha es conmemorada como el Día de la Integración de América Latina, una iniciativa impulsada por la Asociación Latinoamericana de Integración, organismo con sede en Montevideo que agrupa a trece países, entre ellos Cuba, para promover el comercio, la cooperación y el desarrollo común.

Pero esta efemérides invita a un ejercicio de contraste. Bolívar soñó con una gran alianza de naciones americanas, con ejércitos confederados y una ciudadanía continental. Doscientos cuarenta y tres años después de su natalicio, la región sigue lidiando con aranceles, asimetrías y, sobre todo, con una voluntad política que aparece y desaparece según los vaivenes de cada gobierno.

La integración no es una declaración retórica. En un mundo reconfigurado por bloques económicos y alianzas geopolíticas, la fragmentación latinoamericana resulta costosa y anacrónica. Mientras las potencias globales consolidan sus espacios, la región invierte energías en divisiones que a menudo parecen diseñadas para mantener la situación actual de dependencia.

Volver a la idea bolivariana no es añorar el pasado, sino entender que la soberanía real, en el siglo XXI, pasa por la capacidad de negociar juntos. Los discursos integracionistas abundan en las cumbres, pero los hechos concretos suelen diluirse entre beneficios inmediatos.

Hoy, 24 de julio, el nacimiento de Bolívar y el Día de la Integración coinciden en el calendario. La pregunta no es si el Libertador estaría orgulloso, sino si los pueblos de la región están dispuestos a la transformación profunda que exige este tiempo. La integración no espera. Es una urgencia que aún está por concretarse.