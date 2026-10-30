Yeniet Pérez y una manera curiosa de redondear el centenar de jonrones

El oriundo de Remedios, quien vistió la franela del conjunto de Villa Clara durante veinte temporadas, arribó a los 100 bambinazos de una manera insólita el sábado 31 de octubre de 2020, frente al pitcheo de las Avispas de Santiago de Cuba.

Yeniet comenzó el encuentro contra los indómitos en el estadio Guillermón Moncada faltándole dos vuelacercas para redondear el codiciado guarismo.

Los locales picaron seis veces en el capítulo de apertura para tomar temprana ventaja; sin embargo, en el principio del cuarto, los villaclareños le dieron un vuelco al marcador al pisar en ocho oportunidades la goma, en ese desafío que finalmente ganaron, 16 carreras a ocho.

En la entrada de la gran remontada de los Leopardos ocurrió la hazaña inédita del estelar antesalista, primero ligó su batazo de vuelta completa número 99 por el bosque izquierdo a costa de un envío de Yoandri Montero Luna, con un corredor a bordo.

Después que los entonces dirigidos por José Antonio García Uña le dieron la vuelta completa a toda la alineación, volvió a pararse en la caja de bateo y le desapareció la pelota por la pradera central a Luis Fonseca García con las almohadillas vacías, para inscribirse en la lista de los que suman cien conexiones de cuatro esquinas en los certámenes domésticos.

Con su estacazo Yeniet se erigió en el único pelotero en los campeonatos nacionales en completar la importante cifra anotándose un par de cuadrangulares en el mismo capítulo e igualó el récord de dos jonrones en una entrada.

Sin incluir al quemadense Alejo O'Reilly Morejón, que archivó 240 palos de vuelta entera, la mayoría con Ciego de Ávila, Yeniet resultó el número doce entre los villaclareños en ingresar en la prestigiosa relación.

A diferencia del resto de sus compañeros todos sus cuadrangulares fueron con bate de madera, pues cuando él se estrenó en las contiendas nacionales en la versión de 2004-2005, ya había concluido la era del bate de aluminio, en 1999.

El nativo de la llamada Octava Villa culminó su carrera con 113 bambinazos, onceno en la lista de peloteros que representando al central territorio acumularon la centena de jonrones.

1-Víctor Mesa Martínez 273

2-Oscar Machado Acosta 207

3-Lázaro López Rivalta 184

4-Eddy Rojas Sotolongo 182

5-Ariel Osvaldo Pestano Valdés 153

6-Ariel Borrero Alfonso 143

7-Eduardo Paret Pérez 139

8-Rafael Orlando Acebey del Río 138

9-Michel Perdomo Roque 122

10-Ángel López Berrio 115

11-Yeniet Pérez Romero 113

12-Jorge Luis Toca Gómez 100

En el caso de Alejo O'Reilly Morejón, como aclaramos anteriormente, concluyó su carrera con el elenco de Ciego de Ávila, plantel con el cual disparó la mayoría de sus batazos de cuatro esquinas.