Vuelve alinear el villaclareño Christian Rodríguez en ligas menores en Japón

El pelotero de Villa Clara Christian Rodríguez volvió a tener acción este martes con la filial de los Dragones de Chunichi, en el béisbol profesional de Japón.

El jugador de Cifuentes abrió como noveno bate y torpedero y se fue de 3-0, con lo que puso fin a la racha de cinco juegos consecutivos, conectando al menos un hits. No obstante, mantiene un sólido promedio de bateo de 375, según reporta Ohboshi Yuhki, en su perfil de Facebook.

En el juego de este martes los Dragones de Chunichi perdieron frente a los Luchadores de Nippon-Ham Fighters 3 anotaciones por 0.

En dicho partido el matancero Ariel Martínez abrió como tercer bate y primera base. En la primera entrada castigó un lanzamiento en cuenta de 1-2 y conectó jonrón por el jardín izquierdo para abrir el marcador. Más tarde, en la tercera entrada, con un out y corredor en primera, pegó un doble impulsor hacia el left field, sumando su segunda carrera impulsada del juego.

El cubano terminó la jornada de 4-2 con jonrón y 2 impulsadas, siendo la figura ofensiva del encuentro.

Por su parte, el pinareño Randy Martínez hizo su debut en la temporada, entrando a lanzar en la parte baja de la séptima entrada. Trabajó un inning de 15 lanzamientos, sin permitir hits, con un boleto y sin carreras, mostrando control y solidez en su primera salida del año.

Ariel Martínez marcó la diferencia con el madero, Randy Martínez dejó una buena impresión en su debut y, aunque el villaclareño Christian Rodríguez no pudo conectar, sigue mostrando un alto nivel ofensivo. Los tres cubanos mantienen expectativas altas de cara a los próximos juegos, concluye el reporte de Ohboshi Yuhki en redes sociales.