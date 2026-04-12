Vuelve a reinar atleta villaclareña en Copa de Atletismo en Mérida

La velocista de Villa Clara Yunisleidy de la Caridad García, volvió a reinar en la Copa de Atletismo Titanes en Mérida, México, al dominar la prueba de los 200 metros planos.

En la carrera por la medalla de oro, la atleta de Remedios cronometró 23 segundos 40 centésimas, mejor que en la clasificatoria que hizo 24.14, según nos confirmó vía Facebok.

Anteriormente la villaclareña Yunisleidy de la Caridad García había conquistado el metal dorado en el evento de los 100 metros, con tiempo de 11 segundos y 21 centésimas.

En el sector masculino también subió a lo más alto del podio de premiaciones Reynaldo Espinosa, quien se impuso al detener los relojes en 20 segundos 86 centésimas.

Para el tunero Reynaldo Espinosa también fue su segunda presea aurea en la Copa de Atletismo Titanes, en Mérida, tras imponerse en los 100 metros.