Visita Villa Clara a Ciego de Ávila en la 64 Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Villa Clara (8-18) visita desde este martes y hasta el domingo 19 de octubre al conjunto de Ciego de Ávila (10-16), en el séptimo tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El duelo entre Leopardos y Tigres será en el estadio "José Ramón Cepero", de la capital avileña, de martes a sábado, con hora de comienzo a las 2 de la tarde y el cierre dominical a las 11 de la mañana.

El alto mando villaclareño encabezado por Ramón Moré, anunció la rotación de los lanzadores abridores para enfrentar a la escuadra de la tierra de la piña.

Hoy subirá al montículo el derecho del reparto universitario en Santa Clara Osdany Rodríguez, quien debutó la semana anterior con revés ante Granma, una carrera por cero.

Osdany Rodríguez viene de tener un excelente desempeño con el Buttrio en la Serie A de la Liga Italiana.

Los demás tiradores previstos para iniciar los juegos esta semana son el diestro de Sagua la Grande Omar David Pérez el miércoles, y el cifuentense Alain Sánchez el jueves.

Para el fin de semana están previstos los derechos Randy Cueto, de Camajuaní y Raydel Alfonso, de Cifuentes.

En el caso de Randy Cueto será su debut esta temporada con los anaranjados, pues se encontraba participando en Italia con el Avigliana.

Cueto, este año en el certamen italiano, se acreditó 4 victorias y encajó 7 derrotas, con una lechada y 2 partidos completos.

Al camajuanense en 106 y un tercio de actuación le conectaron 86 imparables, 9 biangulares, un triple e igual cantidad de vuelacercas, permitió 39 anotaciones, 30 limpias.

El derecho de Taguayabón lanzó para 2,54, con excelente control, pues solo otorgó 18 boletos y propinó 165 ponches.

Desde hoy sobresale en la pelota cubana el duelo del estadio 26 de Julio, entre los vanguardistas entre Artemisa (18-9) e Industriales (17-10), ocupantes de los puestos tres y cuatro, respectivamente.

Igualmente resulta atractiva la subserie entre Santiago de Cuba, segundo con saldo de (19-9), y Las Tunas, ocupante de la sexta plaza con (16-11) en el "Guillermón Moncada".

Los líderes de Matanzas (22-8) se medirán ante Sancti Spíritus (17-13), en el estadio "José Antonio Huelga".