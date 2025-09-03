Villa Clara y Sancti Spíritus reanudan partido sellado en inicio de Serie Nacional de Béisbol

Tras hacer acto de presencia la lluvia y más tarde la oscuridad en el estadio José Antonio Huelga, el partido entre Gallos y Naranjas quedó sellado para las diez de la mañana de este miércoles, con ventaja de dos carreras a una para los villaclareños en el principio de la séptima entrada.

En la parte baja del primer capítulo los discípulos del manager yayabero Eriel Sánchez abrieron el marcador tras recibir Rodolexis Moreno pasaporte gratis, en tanto Cepeda bateó de rolling y lo llevó a segunda, de donde fue impulsado por imparable del trinitario Osdani Llorente, en una entrada en la que también Liuben Gallo disparó incogible.

Tras jugarse cinco entradas completas, llegó al coloso de los Olivos la lluvia y con el marcador favorable a los yayaberos el partido se aplazó; al reanudarse en el sexto capítulo, los contrarios tomaron ventaja de dos anotaciones a una, tras disparar tres incogibles y cometer la defensa de Sancti Spíritus un costoso error.

Las carreras fueron a la cuenta del abridor José Isaías Grandales; mientras, por la parte contraria, en la parte baja de la sexta entrada, luego de dominar la batería espirituana, a la cual dejó en cuatro hits, abandonaba el box el villaclareño Raidel Alfonso.

Bate en mano, por los espirituanos se destacaron Liuben Gallo, con dos imparables, mientras con uno están Rodolexis Moreno y Alexei Febles, que en la parte baja de la cuarta entrada disparó biangular.

Este miércoles se reanuda el sellado, en una jornada en la que, 30 minutos después de concluir ese juego, comenzará el segundo encuentro, para el que el alto mando yayabero anunció como abridor a José Eduardo Santos.

En los restantes partidos de apertura de esta 64 Serie Nacional de Béisbol, Cienfuegos vino de abajo y superó siete carreras a cinco a los Leones de Industriales, Matanzas le ganaba a Ciego de Ávila cuatro a tres, mientras los Toros de las llanuras camagüeyanas eran mejores que los Indios de Guantánamo seis a dos.

Por su parte, Las Tunas superaba 10 a seis a Pinar del Río, los Cachorros holguineros propinaban la primera lechada seis carreras a cero ante Granma, mientras en el Guillermón Moncada las Avispas registraron el primer fuera de combate 14 a cuatro a la Isla de la Juventud.