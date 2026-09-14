Villa Clara, casi cinco décadas de presencia ininterrumpida en el Olimpo ajedrecístico

La presencia del Gran Maestro santaclareño Ermes Espinosa Veloz y la Maestra Internacional Roxangel Obregón García en los equipos que representarán a Cuba en la 46 Olimpiada Mundial de Ajedrez, a celebrarse en Samarkand, Uzbekistán, a partir del martes 15 de septiembre, le permitirá a los villaclareños extender su cadena de asistencias consecutivas a la cita más importante del juego ciencia a nivel de selecciones que se desarrolla en el planeta.

Desde que se estableció la División Político-Administrativa de 1976, en la que surgió Villa Clara como provincia, este territorio no ha dejado de tener al menos un representante en las últimas 21 versiones en las que Cuba ha participado en este evento.

Esto, sin incluir la asistencia del finado GM Guillermito García González a la Olimpiada de Niza, Francia, en 1974, porque todavía pertenecíamos a Las Villas.

Guille, quien acudió a siete porfías de este tipo, ocupó la silla principal desde 1978 hasta 1984, cuando se la cedió a su homólogo Jesús Nogueiras Santiago.

Ermes mantendrá la tradición entre los hombres. (Foto: Ramón Barreras Valdés/Archivo de Vanguardia))

Desde entonces, el remediano se aferró al asiento de lujo, al extremo de permanecer en él durante seis citas, hasta que se lo «prestó» al holguinero Walter Arencibia en 1998, pero lo recuperó en el 2000.

Nogueira se mantuvo en la selección hasta el 2008, para convertirse en el trebejista cubano con mayor presencia en estas porfías con 14, mientras que entre las mujeres, la WGM santiaguera Maritza Arribas asistirá a su Olimpiada número 18.

Pasando revista, desde que se fundó Villa Clara, este territorio ha contado con siete trebejistas olímpicos entre los hombres: Guillermito, Nogueiras, Rodney Oscar Pérez García, Frank de La Paz Perdomo, así como los hermanos Yuniesky y Yasser Quesada Pérez y el caibarienense Elier Miranda Mesa.

Tres damas han movido los trebejos en estas magnas confrontaciones en el reino de Caissa: Asela de Armas Pérez, Mairelys Delgado Crespo y Jennifer Pérez Rodríguez.

Por tanto, Ermes será nuestro octavo jugador en lides de esta naturaleza en cinco décadas y Roxangel la cuarta fémina, en este caso la primera que lo hace en representación de nuestro archipiélago después de 20 años, pues en este lapso Mairelys y Jennifer lo hicieron con otras naciones.

Como detalle interesante, en 1988 Nogueiras y Asela ocuparon la primera mesa en sus respectivos sexos, en tanto Yuniesky y Yasser Quesada constituyen la única pareja de hermanos que han representado a Cuba en certámenes de este tipo, aunque nunca coincidieron.

Lo comentado hasta aquí corresponde a la historia de 1976 hasta la fecha, pero no debemos olvidar que antes, el caibarienense Alberto López Arce integró el elenco que, encabezado por el gran José Raúl Capablanca y Graupera, marcó el debut cubano en estas citas en Buenos Aires, en 1939, y a principios de la Revolución el difunto Raúl Cárdenas Valdés jugó en la Olimpiada de Leipzig, en 1960.

Varios villaclareños han fungido como capitanes de estos colectivos: Arnaldo Valdés, Ramón Echeverría, Ciro Ángel Fernández Bravo y en la actualidad Rodney Pérez con los varones y Aramis Álvarez Pedraza con las mujeres.