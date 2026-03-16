Venezuela derrota a Japón y se clasifica a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

El compromiso alcanzó su clímax cuando el propio Ohtani entregó el último out con un elevado hacia las paradas cortas, acción que desató la euforia de los fanáticos venezolanos y puso fin a las aspiraciones de bicampeonato del conjunto nipón, reporta Venezolana de Televisión.

Los cronistas deportivos destacaron que este triunfo posee un valor doble, ya que la victoria asegura por primera vez el pase de la delegación nacional a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la sitúa en su segunda semifinal histórica del torneo mundialista.

El madero de Wilmer García resultó fundamental para dar vuelta al marcador gracias a un cuadrangular de tres carreras, mientras que figuras como Abreu y Ezequiel Tovar aportaron la ofensiva necesaria para consolidar la ventaja definitiva.

Al respecto, la labor del cuerpo monticular liderado por Emmanuel de Jesús, quien cumplió un relevo impecable de un tercio de labor sin permitir anotaciones, seguido por la efectividad de los lanzadores Bouton, Serpa, Machado y Daniel Palencia.

Tras la conclusión del juego, el equipo japonés realizó su tradicional reverencia de despedida ante el público, al tiempo que la celebración venezolana se encendió con tambores para festejar un resultado que los coloca entre los mejores cuatro equipos del planeta.

Esta jornada épica define el cuadro de honor de la sexta edición, pues Venezuela se enfrentará a la selección de Italia el próximo lunes a las 8:00 de la noche en una llave inédita para ambos países.

Por otra parte, la organización del evento felicitó al combinado nacional por su posicionamiento en la cima del béisbol internacional y reconoció el talento de la escuadra japonesa, la cual demostró un nivel impresionante a lo largo del certamen. Con este panorama, el país se prepara para un duelo histórico contra los italianos, mientras que en la otra acera Estados Unidos y República Dominicana definirán al siguiente finalista en un choque de titanes.