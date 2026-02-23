Triunfo cubano ante Nicaragua rumbo al Clásico Mundial

Luego del empate a dos carreras en el primer duelo de la serie amistosa, pactada a cuatro encuentros, los dirigidos por Germán Mesa apelaron a su pitcheo para doblegar a los pinoleros y continuar ajustando engranajes de cara al exigente compromiso internacional que se aproxima.

El zurdo Darío Sarduy mantuvo en silencio a los nicas durante cuatro entradas, Randy Cueto colgó dos argollas en la pizarra para llevarse el crédito y Randy Martínez sacó tres outs, a pesar de aceptar un indiscutible y regalar un boleto.

Del resto se ocuparon Frank Abel Álvarez, quien permitió par de imparables —entre ellos un doble— pero ponchó a dos contrarios, y Armado Dueñas, que le puso el cerrojo al pleito antes de permitir una carrera sucia, empujada por un sencillo de Chase Dawson.

Después de ser dominados durante cuatro entradas por los lanzadores Ronald Medrano y Dilmer Mejía, los cubanos lograron marcar una rayita en el quinto capítulo, gracias a una pifia de sus rivales que abrió las puertas del plato.

Una base por bolas, un sencillo por el cuadro de Christian Rodríguez y un error en tiro del camarero, propiciaron la anotación, sucia a los récords del derrotado Rodney Theophile.

En el séptimo acto, Ariel Martínez, miembro de la franquicia de los Luchadores de Nippon Han en la Liga Japonesa, le desapareció la pelota al diestro Osmán Gutiérrez, aumentó la ventaja de los caribeños y sentenció el choque ante los discípulos de Dusty Baker.

Los antillanos ampliaron la diferencia en el octavo por una base por bolas concedida por el rescatista Stanling Orozco con los ángulos congestionados, para cerrar la producción de la jornada.

El tercer partido de esta serie preparatoria está previsto para el próximo miércoles, en horario nocturno, en el estadio Yamil Ríos Ugarte de la ciudad de Rivas.