Todo listo para el inicio de la Liga de Campeones de béisbol

El duelo inaugural enfrentará a los Dantos de Managua, campeones de la Liga Germán Pomares de Nicaragua, con los CTBC Brothers de China Taipéi, invitados asiáticos y subcampeones de su liga profesional.

Los Dantos, bajo la dirección del mánager Ronald Garth, llegan con una plantilla reforzada por diez jugadores de la liga local y decididos a escribir una página dorada para el béisbol nicaragüense.

Su juego agresivo, de ataque sostenido y espíritu combativo, se forjó en el calor de los estadios de su país y ahora buscarán trascender las fronteras de América.

Frente a ellos estarán los CTBC Brothers, una de las instituciones más sólidas del béisbol asiático, elenco marcado por su disciplina, precisión y la ambición de abrir camino en territorio americano.

El equipo de Taipéi, monarca en 2024 y subcampeón en 2025, representa el salto internacional de esta cita continental, que por primera vez reunirá a cinco culturas beisboleras bajo una misma bandera de gloria.

En el segundo turno de la jornada debutarán los Diablos Rojos del México, vigentes campeones del torneo y amos del Harp Helú, ante los Kane County Cougars de Estados Unidos, dobles titulares de la American Association.

Los Diablos, con 18 títulos en la Liga Mexicana y la guía de Lorenzo Bundy, defenderán su feudo con el fuego que caracteriza a una de las franquicias más legendarias del béisbol latinoamericano.

Por su parte, los Cougars, dirigidos por George Tsamis, arriban con una fórmula que combina poder en el madero y solidez estratégica, decididos a conquistar en suelo ajeno el reconocimiento continental.

Cerrando la expectativa, los Cocodrilos de Matanzas, campeones de la 64 Serie Nacional cubana, esperan su turno para lanzarse a la grama el miércoles en busca de igualar o superar la actuación de los Leñadores de Las Tunas, finalistas de la pasada edición.

A las órdenes del veterano Armando Ferrer, los yumurinos, reforzados con varios peloteros de su liga, llevan consigo la garra del Caribe, el legado de la pelota cubana y la ambición de morder fuerte cuando les llegue la hora del debut.