Todo a punto para la voz de «play ball»

Tras celebrarse el congresillo técnico por videoconferencia y la rueda de prensa oficial en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano, la Serie Nacional de Béisbol 65 es una realidad.

Las autoridades oficializaron las nóminas de los 16 elencos y los detalles organizativos que marcarán el certamen a partir de este domingo 4 de octubre.

El encuentro fue encabezado por el titular de la Federación Cubana y comisionado nacional, Juan Reinaldo Pérez Pardo, junto a Carlos Martín, director de la lid. En la cita se ratificó el esquema diseñado para optimizar los recursos logísticos, acortar los traslados y asegurar la vitalidad de la competencia en medio del actual panorama económico.

La fase preliminar constará de 44 desafíos por novena y se disputará bajo una división geográfica en dos grandes zonas (Occidental y Oriental), compuestas cada una por dos llaves de cuatro equipos:

ZONA OCCIDENTAL:

Grupo A: Pinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud e Industriales.

Grupo B: Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara.

ZONA ORIENTAL:

Grupo C: Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas.

Grupo D: Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

A la postemporada accederán los cuatro conjuntos más destacados de cada región, quienes dirimirán sus respectivos cruces mediante el formato Page. Los monarcas de ambas zonas rivalizarán en una gran final pactada al mejor de siete encuentros por la corona nacional.

La apertura oficial se celebrará en el estadio Victoria de Girón, casa de los vigentes monarcas Cocodrilos de Matanzas, quienes recibirán a los Elefantes de Cienfuegos en el duelo inaugural.

Entre las medidas técnicas más notorias para la contienda se destaca la implementación del reloj de pitcheo de 20 segundos para cada envío, sin distinción de si hay corredores en base o las almohadillas estén limpias, con el fin de agilizar los tiempos de juego.

Asimismo, se adoptará la normativa que obliga a cada lanzador a enfrentar un mínimo de tres bateadores antes de poder ser sustituido, salvo eventuales lesiones.

En la gestión de nóminas, las direcciones técnicas contarán con hasta cinco ventanas para efectuar altas y bajas durante los primeros 44 compromisos. Por otro lado, la comisión precisó que los partidos suspendidos por lluvia u otras eventualidades no se reprogramarán una vez concluida la fase regular, sino que su recuperación quedará sujeta a las opciones dentro del propio calendario.

Existe la novedad de que los equipos podrán contar con patrocinio acorde a las nuevas leyes adoptadas por el país. En tal sentido las selecciones de Industriales y Villa Clara son los primeros conjuntos con tales beneficios.

«Entendemos que se está jugando menos béisbol, pero es la posibilidad que tenemos para salvar el certamen por su importancia para la nación. Tenemos que mirar la parte positiva: desde el mismo inicio los equipos estarán, prácticamente, discutiendo una final», dijo Pérez Pardo.

Añadió: «La Serie Nacional es un evento de las provincias y, como tal, los territorios son los principales encargados de convertirla en un espectáculo de calidad, así como de facilitar las mejores condiciones a los atletas, mejorar los estadios y hacer un escenario idóneo para desarrollar y competir en nuestro béisbol».

Con inspecciones completadas en las distintas sedes provinciales y las coordinaciones establecidas con los sectores de hospedaje y transporte, el béisbol cubano entra en cuenta regresiva para levantar las cortinas de su edición 65.

