Superó Sancti Spíritus a Villa Clara en pretemporada beisbolera

La preselección de Sancti Spíritus superó este jueves a su similar de Villa Clara, en el segundo juego de confrontación, como parte de la pretemporada beisbolera rumbo a la 65 Serie Nacional de la pelota cubana.

Jugando en el estadio José Antonio Huelga, en la tierra del Yayabo, los gallos picaron en el final del noveno capítulo y dejaron al campo a los Leopardos, con pizarra final de 5 anotaciones por 2.

INN C H E

#VCL 2 7 1

#SSP 5 9 1

JG: José Martínez

JP: Dairon Casanova

HR: Marco Peraza

Por Villa Clara Osman Caruncho fue el más destacado ante el pitcheo espirituano con hits y doble.

Fue un choque de poco bateo, de acuerdo con las declaraciones de Ramón Moré, director de los anaranjados. José Gomez pegó también un doble larguísimo.

El juego lo abrió el derecho de Sagua la Grande Omar David Pérez, quien tiró 3 entradas y permitió 1 carrera, estuvo algo descontrolado, según los especialistas.

El encrucijadense Lennier Abreu, trabajó 2 capítulos muy bien, con buena velocidad. El diestro de Vega de Palma en Camajuaní Dairiel Morales, lanzó 2 episodios, bien, y el placeteño Dayron Casanova, retiró el octavo, pero en el noveno no pudo sacar el último out de ese inning.

Este sábado los anaranjados jugarán ante los Tiburones de Caibarién en el estadio Humberto Jordán Gallo, del Reparto Pilar, en la Villa Blanca.

En otra información beisbolera, este jueves el receptor de Villa Clara Goar Pérez disparó el primer jonrón de la preselección nacional juvenil de béisbol en la serie amistosa que se desarrolla en el Estadio Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba, como parte de la preparación para el Premundial.

El santaclareño Goar Pérez le confesó después del partido al colega Pavel Otero, que soñó con ese batazo, y se le dió, y lo disfrutó muchísimo dándole la vuelta al cuadro, y además, ese fue su primer jonrón en su joven carrera deportiva.

Luego le pidió la pelota al árbitro para llevársela de recuerdo.

El cuadrangular del catcher de Santa Clara acercó el juego 8 por 7 en el final del noveno inning, pero así quedó el marcador a favor de la prenómina santiaguera que se alista para la 65 Serie Nacional de la pelota cubana.