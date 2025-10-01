Superó Industriales a Villa Clara en la 64 Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Industriales superó este martes a Villa Clara, en el inicio del tope particular entre ambos en el estadio Latinoamericano de La Habana, en la continuación de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El triunfo de los Leones sobre los Leopardos fue con pizarra final de 14 anotaciones por 6, en choque donde los azules desplegaron una ofensiva de 14 hits, entre ellos 2 cuadrangulares.

Números Finales del Juego:

VCL 6 7 1

IND 14 14 3

JG: Carlos Cuesta (1-0)

JP: Maikel Pérez (1-2)

HRS: Ariel Hechavarría (3ro)

Yasiel Santoya (4to)

Leonardo Montero (1ero)

Por los villaclareños trabajaron desde el montículo el abridor Maikel Pérez (EL:3.0, CL:6, H:7) y los relevistas José Carlos Quesada (EL:1.0, H:3, CP:4, CL:3, BB:1), Leinier Abreu (EL:1.0, H:2, CP:3, CL:3, BB:3), Adrian Rodríguez (EL2.0, H:2, CP:1, CL:1, K:2, BB:3) y Rubén Ortega (EL:1.0, K:1, BB:1).

Ahora los anaranjados tienen balance negativo de 5 éxitos y 14 derrotas, en tanto los capitalinos marchan entre los vanguardistas de la justa con saldo positivo de 13 ganados y 5 perdidos.

Este miércoles tendrá lugar el segundo enfrentamiento entre Leones y Leopardos en el Coloso del Cerro a las 2 de la tarde, y con transmisión de CMHW por la frecuencia 840 AM en cadena con Radio Coco.