Softbol: Cuba pierde contra Canadá y Estados Unidos en el XIII Campeonato Panamericano

Otra vez resultaron dos encuentros peleados, en los cuales los caribeños han vendido cara las derrotas, pero esta vez falló la defensa que había estado hermética en el evento.

En el primer juego con los canadienses, el marcador fue de 4-2, con los antillanos dejando las bases llenas en la última entrada. Las dos anotaciones que decidieron las marcaron los norteños por imprecisiones de la defensa. Ese duelo lo lanzó Alain Román, quien permitió un cuadrangular con un corredor en circulación y de esta encajó su tercera derrota.

Los cubanos tuvieron que reponerse de un partido que podían haberse llevado para salir a enfrentar al conjunto estadounidense. El zurdo holguinero Rafael Guerra estaba tirando el choque de su vida, y les colgó seis ceros consecutivos a sus rivales.

En el séptimo inning los actuales medallistas de bronce mundial iniciaron con indiscutible, cedieron luego para el primer out. Con un hombre en la intermedia cometió error el torpedero Luis Raúl Domínguez, que les dio el empate a los norteamericanos. A continuación, la desapareció por el derecho Erick Ochoa para dejar tendido al campo, cuatro carreras por una, a los dirigidos por Leonardo Cárdenas.

En el primero de los encuentros, Reisel Brocat tuvo la posibilidad de salir de emergente y pegó doble al izquierdo en el último episodio.

«El profesor me dijo que me preparara, que me iba a poner a batear; simplemente salí hacerle swing al primer lanzamiento, para que no se pusiera encima, y logré una buena conexión. Estamos viendo un pitcheo al cual no estamos acostumbrados, pero vamos a seguir peleando».

La carrera de los cubanos ante Estados Unidos la anotó Yasmani Álvarez, quien además consiguió el único imparable de su equipo.

«La verdad que me siento mal, estuvimos muy cerca de la victoria, hicimos un buen partido, todos nos ayudamos constantemente, pero así es el deporte, nos tocó perder otra vez. A la afición de nuestro país les digo que seguiremos peleando por la victoria, porque todavía tenemos esperanzas de clasificar al Mundial».

Después de estos dos resultados, Cuba se ubica en el 8vo puesto en la súper ronda, con un triunfo y cuatro fracasos. Lidera el torneo Venezuela con 4-0, con 3-2 están Argentina y Estados Unidos, Canadá, México y República Dominicana tienen 2-2; en la séptima plaza están los locales colombianos, con 1-3, y cierran la tabla los panameños que, aunque tienen igual balance que los cubanos, perdieron el compromiso particular.

Para este jueves Cuba volverá a tener dos desafíos: a las 10:00 am ante México, y a las 7:00 pm chocará con Colombia. En ambos casos necesitan el triunfo, para mantener la aspiración de clasificar a la Copa Mundial, en la que accederán los cinco primeros lugares de este certamen.