Sobresalen lanzadores de Villa Clara en Liga Italiana de Béisbol

Los lanzadores de Villa Clara Osdany Rodríguez y Randy Cueto, volvieron a tener una sobresaliente actuación en la fecha más reciente de la Serie A Plata de la Liga Italiana de Béisbol.

El derecho del reparto Universitario en Santa Clara Osdany Rodríguez con el Buttrio logró la tercera victoria en el certamen frente al Padova.

El villaclareño tiró las nueve entradas del choque, le pegaron cinco hits y le anotaron una carrera limpia. Osdany Rodríguez gozó de un excelente control de sus envíos al no regalar boletos y propinar 14 ponches. Ahora tiene balance positivo de tres éxitos y dos reveses y PCL de 2.57.

Por su parte el diestro del poblado de Taguayabón en el municipio de Camajuaní, Randy Cueto, se fue sin decisión en su última presentación con el Avigliana.

Cueto dejo el juego empatado a una carrera en el pizarrón. Lanzó cinco capítulos completos en los que toleró dos imparables, le anotaron una limpia, otorgó una base por bolas y retiró a siete por la vía de los strikes.

El derecho camajuanense Randy Cueto este 2026 en la pelota italiana tiene balance parejo de dos victorias e igual cantidad de derrotas y PCL de 2.70.