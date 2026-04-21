Seleccionados cuatro peloteros de Villa Clara como refuerzos para la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Cuatro peloteros de los Leopardos de Villa Clara en la 64 Serie Nacional fueron seleccionados este martes como refuerzos para la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Los atletas villaclareños escogidos son los lanzadores derechos de Placetas José Carlos Quesada y Dayron Casanova. El diestro de Báez José Carlos Quesada fue solicitado por los Cocodrilos de Matanzas y Dayron Casanova por los Cazadores de Artemisa.

Los otros integrantes de los anaranjados para el certamen son Osman Caruncho y Mailon Tomás Alonso, ambos por los Leñadores de Las Tunas.

En el caso del santaclareño Mailon Tomás Alonso, confirmó a la CMHW que por problemas personales no puede participar en el evento, lo cual ya había informado con anterioridad a las autoridades deportivas del territorio.

La fase clasificatoria de la IV Liga Elite de la pelota cubana se disputará del 2 de mayo al 19 de junio, con 40 juegos por equip,o organizados en subseries de cuatro encuentros.

Las semifinales, están programadas del 21 al 30 de junio, con play off de 7-4. La final también en tope de 7-4 está prevista del 2 al 10 de julio. Los juegos comenzarán a las dos de la tarde.

Los equipos participantes en la justa se reforzaron con los siguientes jugadores: Matanzas escogió a: Yuliesky Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL) y Naykel Cruz (MTZ).

Las Tunas se decantó por: Yankiel Mauris (SSP), Islay Sotolongo (CFG), Fernando de la Paz (CAV), Mailon Tomás Alonso (VCL), Enyer Fernández (GTM), Osman Caruncho (VCL) y Rodolfo Soris (CMG).

Industriales sumó a: Yunier Batista (CAV), Fernando Betanzos (SSP), Taylon Sánchez (PRI), Alberto Hechevarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CAV) y Alexei Ricardo (GRA).

Artemisa agregó a sus filas a: Harold Vázquez (SCU), Raider Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erlis Casanova (PRI), Yordanis García (IJV) y Dayron Casanova (VCL).

Holguín incorporó a: Leonel Moas (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (HOL), Leonardo Alarcón (GRA) y José Luis Braña (SSP).

Mayabeque se refuerza con: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yoannys Hernández (SSP) y Yansiel Ajete (PRI).