Remeros ganan la primera medalla de Cuba en los Juegos Panamericanos Junior

Los criollos llegaron a la meta con crono de 5:45.96, para escoltar a las embarcaciones de Chile (5:42.26) y Brasil (5:45.75). A su vez, dejaron por detrás a los argentinos, otros de los favoritos del evento.

De acuerdo a Leduar Suárez, una de las principales figuras del equipo, la estrategia fue “salir a ganar”.

“Obtener la primera medalla nos hace sentir muy orgullosos, pero esperamos que no sea la única. Aun nos faltan pruebas como el cuatro sin timonel, el cuatro pares de remos cortos y el ocho mixto, y en esos eventos vamos por el título”, agregó.

A su lado, Roberto Carlos Paz, otro de los pilares del conjunto, elogió el trabajo en equipo y la unidad para salir adelante y motivarse previo a la competencia. Ese sentimiento lo comparte Ronny Álvarez, un muchacho que asumió la responsabilidad de timonel de la embarcación, una función prácticamente novedosa para él.

“Cada uno de mis compañeros realizó un gran esfuerzo, así que coronarlo con una medalla es una gran alegría”, concluyó.

En la edición precedente de Cali-Valle 2021 los remeros cubanos se despidieron con una presea de bronce, un resultado que ahora puede quedar atrás.

Hoy mismo, tanto Leduar como Roberto Carlos también vieron acción en la final del doble par de remos cortos, una prueba donde cerraron en la quinta posición con tiempo 6:39.06.

Mientras tanto, la dupla de Henry Heredia y Adel Gutiérrez, logró crono de 7:25.16 para terminar en el sexto escaño del dos remos sin timonel.

En la jornada, Ana Jiménez concluyó en la tercera posición de la final B en el par de remos cortos, con un registro de 8:37.86 que le valió para el noveno lugar general.

Foto: Mónica Ramírez/JIT.

Foto: Mónica Ramírez/JIT.

Natación: Vladimir Hernández a la final B en los 400 m libres

El cubano Vladimir Hernández logró crono de 4:11.47 en la fase eliminatoria de los 400 metros estilo libre, y avanzó hasta la final B de la prueba.

El criollo entró séptimo en su serie, pero aun así ancló en el puesto 16° del ordenamiento general, la última ubicación con acceso a la final de consuelo, prevista para esta misma tarde.

La etapa clasificatoria tuvo como líder al brasileño Stephan Steverink, con registro de 3:53.19.