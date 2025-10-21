Recibe Villa Clara a las Tunas en la 64 Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Villa Clara recibe desde este martes 21 y hasta el domingo 26 de octubre a Las Tunas, en el octavo tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El duelo entre Leopardos y Leñadores tendrá lugar en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, de martes a jueves, y el sábado, a las 2 de la tarde, en tanto, el cierre dominical será a las 11 de la mañana.

Este será un enfrentamiento difícil para los anaranjados, pues sus rivales de turno son los actuales monarcas de la pelota cubana y están en zona de clasificación, dueños de la quinta plaza de la tabla de posiciones con saldo positivo de 20 ganados y 12 perdidos.

Además, los tuneros sacan ventaja a los anfitriones en los tres departamentos de juego: bateo, 321 por 263; los lanzadores trabajan para un promedio de efectividad de 5.17 por 5.54 y en la defensa, también son superiores, 967 AVE por 955.

Los villaclareños se ubican en el lugar 14 con balance negativo de 8 victorias y 18 descalabros.

Este martes 21 de octubre está anunciado como tirador abridor el derecho del reparto universitario Osdany Rodríguez, para el miércoles 22 el cifuentense Raidel Alfonso, el jueves 23 está previsto el debut del diestro de Taguayabón, en Camajuaní, Randy Cueto, quien viene de participar en la Serie A de la liga italiana.

La edición 64 del clásico beisbolero cubano tiene en la cima a los Cocodrilos de Matanzas, que registran 24 y 11.

Los demás enfrentamientos para esta semana son entre Sancti Spíritus y Pinar del Rio, en el capitán San Luis, Matanzas visita a la Isla de la Juventud, en el Cristóbal Labra, Industriales será anfitrión de Guantánamo, en el Latinoamericano, Holguín enfrenta a Mayabeque, en el Calixto García, Ciego de Ávila acoge en el José Ramon Cepero a Santiago de Cuba, Cienfuegos lidiará con Camagüey en el Cándido González y Granma es anfitrión de Artemisa, en el Mártires de Barbados.