Recibe Villa Clara a Granma en la Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Villa Clara enfrenta desde este martes y hasta el domingo 11 de octubre al elenco de Granma, en el sexto tope particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El enfrentamiento entre los Leopardos y los Alazanes orientales, tendrá de sede al estadio Augusto César Sandino de la Ciudad de Santa Clara.

A este compromiso los anaranjados llegan ubicados en el lugar 14 con balance negativo de 7 triunfos y 16 derrotas, y los granmenses marchan en el puesto 11 del certamen con 10 exitos y 13 reveses.

Para el partido de este martes está anunciado como abridor por los villlaclareños el derecho del Reparto Universitario Osdany Rodríguez, quién acaba de regresar de Italia dónde tuvo una destacada actuación en la Serie A de la pelota profesional de ese país europeo.

Osdany Rodríguez con el traje del Buttrio, terminó con balance positivo de 10 exitos y 4 descalabros, una blanqueada y tres juegos completos, con una efectividad de 2.98.

El santaclareño tiró 123 y 2 tercios, en los cuales toleró 86 indiscutibles, 18 tubeyes y 3 cuadrangulares como extrabase. Aceptó 43 carreras, 41 limpias. Concedió 28 boletos y retiró a 164 rivales por la vía de los strike.

CMHW la Reina Radial del Centro transmitirá en vivo desde el Sandino los 5 encuentros entre Leopardos y Alazanes por la frecuencia 840 AM.

De martes a sábado se jugará a las 2 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana.

De los demás enfrentamiento está semana en la 64 Serie Nacional de Béisbol, sobresale el duelo entre el líder Matanzas(20-5) y Artemisa (15-7), ocupante del tercer escaño en el estadio Victoria de Girón.

También resulta atractivo el tope entre Las Tunas, monarca defensor y Holguín en el Calixto García. Los Leñadores tuneros marchan quintos con 14 y 8, en tanto los cachorros holguineros son sextos con 15 y 9, ambos a 4 juegos y medio de la cima.