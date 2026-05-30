Realizarán Olimpiada del Deporte en Villa Clara

La primera Olimpiada del Deporte villaclareño, dedicada al centenario del atleta mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, comenzará este martes 2 de junio, en áreas del parque Vidal de Santa Clara.

Las autoridades del INDER en el territorio confirmaron que la ceremonia de inauguración está prevista para las 9 de la mañana, con un amplio programa de actividades recreativas y deportivas.

La justa se extenderá hasta el día 6 de junio, con la participación de más de 560 atletas, los cuales rivalizarán en 32 disciplinas.

De acuerdo con las autoridades del INDER en la provincia, serán cinco jornadas, dónde tendrán protagonismo 567 atletas de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Héctor Ruiz Pérez, que residen en el municipio de Santa Clara, en las categorías escolar y juvenil.

En la cita también tomarán parte atletas con perspectivas de desarrollo de los 13 municipios de la provincia, de las categorías pioneril, escolar y social.

La jornada final de premiación de la primera olimpiada del deporte villaclareño será el sábado 6 de junio en la plataforma central de la Avenida Sandino.



