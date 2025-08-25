Ramón Moré: “Las condiciones de entrenamientos han sido difíciles”

Ramón Moré, director del conjunto sabe que la tarea será en extremo compleja, más cuando tuvieron “lagunas” en la preparación, al decir del prestigioso entrenador del centro del país.

“Estamos contentos, pero no satisfechos con los entrenamientos que realizamos para la competencia. Contentos con el esfuerzo que han hecho los muchachos en medio de unas condiciones de entrenamiento bien difíciles y así y todo han cumplido con nuestras orientaciones”.

Los “anaranjados” que debutarán en la campaña beisbolera como visitantes ante los Gallos espirituanos, no contarán con su principal lanzador de los últimos 15 años, el derecho Freddy Asiel Álvarez. “Él nos dijo que no podía jugar la Serie, sabemos que será una ausencia importante, pero respetamos su decisión”.

Moré, quien tiene el privilegio de ser el manager del conjunto que ganó la 52 Serie Nacional, última vez que se coronaron los villaclareños, siempre es enfático en sus criterios, de los que “lanza” retas a más de 90 millas. Sabe que la clasificación será una utopía.

“Si fuéramos a renunciar a la clasificación para qué vamos a entrenar, sabemos que es una tarea dura, pero en el béisbol no hay nada escrito”.

El equipo de Villa Clara tendrá un primer tercio, es decir los primeros 25 juegos, muy complicado, pues enfrentará en línea a Sancti Spíritus, Matanzas, Holguín, Santiago de Cuba e Industriales.