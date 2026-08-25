Raidel Martínez, a punto de hacer historia en el béisbol japonés

Para acceder a tan selecto grupo, los atletas deben acumular como mínimo dos mil imparables (en el caso de los bateadores), 200 victorias o 250 partidos salvados (para los lanzadores), de acuerdo con datos del sitio especializado Béisbol Japonés.

El diestro oriundo de Pinar del Río exhibe en la actualidad 246 rescates, a solo cuatro de la cifra exigida para la admisión, la cual requiere además la invitación formal de los miembros actuales, cuando aún restan dos meses de competición en la etapa regular.

Entre las personalidades distinguidas en el Meikyukai sobresale el venezolano Alex Ramírez, único extranjero en superar la marca de los dos mil imparables en el circuito nipón.

Esta fraternidad de leyendas organiza habitualmente encuentros de exhibición y torneos de golf con el propósito de recaudar fondos para obras de caridad.

Ubicado en el sexto lugar histórico de taponeros en la NPB, Martínez podría escalar hasta la tercera casilla antes del cierre de la contienda.

Para ello necesita siete salvamentos adicionales que le permitan sobrepasar los 252 logrados por el estelar Kazuhiro Sasaki.

En el listado histórico de rescates, delante del cubano se encuentran empatados con 250 salvamentos los serpentineros Yoshihisa Hirano, Naoya Masuda y Yasuaki Yamazaki.

Más arriba figuran el propio Sasaki (252), Shingo Takatsu (286) y el líder absoluto de todos los tiempos, Hitoki Iwase, quien dejó un récord de 407 apagados.

Proyecciones estadísticas indican que superar los 286 rescates del segundo lugar de Takatsu resultaría factible para el espigado relevista caribeño hacia finales de la campaña de 2027, de mantener su ritmo dominante desde el montículo.

El eventual ingreso del lanzallamas vueltabajo al Meikyukai y su ascenso al podio de los máximos taponeros en Japón constituirían un nuevo hito de relevancia para el béisbol cubano en el escenario internacional.